Počinje završnica Kupa BiH “Mirza Delibašić”, četiri tima u borbi za trofej

Jasmina Ibrahimović
Foto: KK Bosna

Završnica Kup Bosne i Hercegovine u košarci “Mirza Delibašić” igrat će se danas i sutra u Banjaluci, gdje će četiri ekipe voditi borbu za trofej najmasovnijeg košarkaškog takmičenja u Bosni i Hercegovini.

U polufinalnim susretima nastupaju KK Bosna BH Telecom, KK Široki, KK Borac Banja Luka i KK Igokea.

Prvi polufinalni meč na rasporedu je u 17 sati, a sastaju se Bosna i Široki. Drugi susret igra se od 20 sati, kada će snage odmjeriti Borac i Igokea.

Pobjednici današnjih duela izborit će plasman u finale, koje je zakazano za sutra, kada će biti odlučeno ko će podići trofej Kupa BiH “Mirza Delibašić”.

