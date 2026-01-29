Finale Kupa sistema A: Bosna i Sloboda Energoinvest u nedjelju u Zetri

U nedjelju će biti odigrano finale Kupa sistema A u kojem se sastaju KK Bosna i OKK Sloboda Energoinvest. Utakmica je zakazana za 18 sati u dvorani Zetra, a pobjednik će izboriti plasman na završnicu Kup BiH Mirza Delibašić.

Finalni susret Kupa sistema A donosi duel dva kluba s bogatom tradicijom i međusobnim rivalstvom, a ulog je mjesto među najboljima u državnom kup takmičenju. Očekuje se značajno interesovanje publike s obzirom na važnost utakmice i značaj rezultata za obje ekipe.

Ulaznice za finale dostupne su putem platforme Entrio.ba, na Entrio prodajnim mjestima, kao i na dan utakmice u Zetri. Cijene karata iznose 5 i 8 KM, dok su ulaznice s popustom za navijače, studente i penzionere dostupne po cijeni od 5 KM. Za djecu su obezbijeđene ulaznice po cijenama od 3 i 5 KM.