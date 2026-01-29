Finale Kupa sistema A: Bosna i Sloboda Energoinvest u nedjelju u Zetri

Jasmina Ibrahimović
Sloboda Energoinvest savladala Orlovik i izborila finale Kupa Mirza Delibašić
Foto: OKK Sloboda Energoinvest/ Arhiva

U nedjelju će biti odigrano finale Kupa sistema A u kojem se sastaju KK Bosna i OKK Sloboda Energoinvest. Utakmica je zakazana za 18 sati u dvorani Zetra, a pobjednik će izboriti plasman na završnicu Kup BiH Mirza Delibašić.

Finalni susret Kupa sistema A donosi duel dva kluba s bogatom tradicijom i međusobnim rivalstvom, a ulog je mjesto među najboljima u državnom kup takmičenju. Očekuje se značajno interesovanje publike s obzirom na važnost utakmice i značaj rezultata za obje ekipe.

Ulaznice za finale dostupne su putem platforme Entrio.ba, na Entrio prodajnim mjestima, kao i na dan utakmice u Zetri. Cijene karata iznose 5 i 8 KM, dok su ulaznice s popustom za navijače, studente i penzionere dostupne po cijeni od 5 KM. Za djecu su obezbijeđene ulaznice po cijenama od 3 i 5 KM.

pročitajte i ovo

Sport

Predpioniri Slobode nastupili na međunarodnom WINTER MINI BASKET 2026 festivalu

Sport

Aleksa Jugović novo pojačanje tuzlanske Slobode

Istaknuto

Sloboda Energoinvest dočekuje Leotar u 15. kolu Prvenstva BiH

Sport

Sloboda večeras u Donjem Vakufu traži novu pobjedu

Vijesti

Sloboda Energoinvest savladala Orlovik i izborila finale Kupa Mirza Delibašić

Sport

Sloboda sigurna protiv Primorja dvadeset koševa razlike

Vijesti

HPV imunizacija ključna u prevenciji karcinoma grlića maternice

Vijesti

Tužilaštvo bez odgovora o pokretanju istrage protiv Nenada Stevandića za događaje u Kotor-Varoši

BiH

Agencija za sigurnost hrane BiH reagovala nakon otkrivanja klorpirifosa u bananama

Tuzla i TK

Skupština TK raspravljala o navijačkom sukobu, traži se odgovornost policijskih agencija

Vijesti

Vlada FBiH dala saglasnost na novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]