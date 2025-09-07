Prve akcije Boranke u BiH: Na Fortici će biti zasađeno 2.000 stabala

Na opožarenim područjima brda Fortica iznad Mostara počet će prve akcije u sklopu projekta pošumljavanja „Boranka“, koji je od 1. maja zvanično zaživio i u Bosni i Hercegovini.

Kako je potvrdio koordinator projekta u BiH Rijad Gosto, realizaciju vodi Savez izviđača Federacije BiH, dok će tehnički izvođač biti Savez izviđača Grada Mostara. Na zvaničnom otvorenju 8. novembra očekuju se i gosti iz Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

„Planirano je da se u prvoj akciji zasadi najmanje 2.000 stabala, a vjerovatno će na istoj lokaciji uslijediti i druga akcija. Naš cilj je da u prvoj fazi, koja traje 18 mjeseci, zasadimo 20 hiljada stabala u BiH“, kazao je Gosto.

Projekat regionalnog karaktera

„Boranka“ je nastala 2018. godine u Hrvatskoj, a zatim se proširila na Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i sada na Bosnu i Hercegovinu. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, a domaći izviđači ističu da žele uključiti i dodatne partnere i sponzore kako bi inicijativa bila dugoročna.

Fokus na opožarena područja

Gosto naglašava da se akcije provode isključivo na terenima uništenim požarima, iako Savez izviđača FBiH inače učestvuje i u drugim pošumljavanjima. U Mostaru će se saditi crni i bijeli bor, na Rujištu munika, a sve u saradnji sa Šumarstvom srednje Neretve.

„Najvažnije je da se poštuje struka i da se sade vrste koje se mogu primiti. Ne želimo akcije koje su masovne samo na papiru, a da rezultat izostane“, ističe Gosto.

Lokacije i edukacija

Nakon Mostara, pošumljavanje će se organizovati na Rujištu, u Čapljini i Jablanici, a potom moguće i u Konjicu, na Blidinju i drugim lokalitetima. Pored samih akcija sadnje, projekat ima i edukativni karakter – osnovne škole će kroz radionice učiti o važnosti šuma, dok će srednjoškolci aktivno učestvovati u sadnji.

Cilj – dugoročnost i podrška zajednice

„Nadamo se da će projekat trajati što duže. Nama nisu potrebni novci već konkretna pomoć – sadnice, transport, hrana i piće za volontere. To su stvari koje nam omogućavaju da ustrajemo u misiji“, poručuje koordinator „Boranke“ u BiH Rijad Gosto.