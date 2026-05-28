Bosanski Arapski Konj zvanično priznat nakon 134 godine uzgoja

Nakon 134 godine kontinuiranog uzgoja, rada na očuvanju krvnih linija i nastojanja da se zaštiti autohtona vrijednost Bosne i Hercegovine, zvanično je priznata pasmina Bosanski Arapski Konj.

Riječ je o priznanju koje, prema navodima Udruženja uzgajivača Bosanskog Arapskog Konja, predstavlja važan korak u očuvanju tradicije, kulture i identiteta vezanog za ovu pasminu, koja je nastajala i razvijala se na prostoru Bosne i Hercegovine.

Iz Udruženja ističu da je u proteklih šest godina vođen opsežan proces dokazivanja autentičnosti pasmine. Prikupljana je obimna historijska dokumentacija, izrađivani su naučni radovi, provedene DNK analize prema međunarodnim standardima, te ostvarena saradnja s domaćim i stranim stručnjacima.

Udruženje uzgajivača Bosanskog Arapskog Konja radilo je i na promociji ove pasmine, kao i na njenom predstavljanju kroz domaće i međunarodne stručne kontakte. Posebno naglašavaju značaj pridruženog članstva i priznanja unutar World Arabian Horse Organization, WAHO.

Predsjednik UUBAK-a Adnan Delić poručio je da zvanično priznanje znači da je Bosanski Arapski Konj potvrđen u svojoj domovini i da je time napravljen važan korak u njegovoj zaštiti od nestanka.

Kako je navedeno, ovo priznanje rezultat je rada uzgajivača, veterinara, naučnika, ljubitelja konja i svih koji su godinama podržavali očuvanje ove pasmine. Zahvalnost je upućena i saradnicima iz Hrvatske, Srbije, Austrije, Njemačke, Turske i Saudijske Arabije, koji su svojim znanjem i podrškom doprinijeli ovom procesu.

Zvaničnim priznanjem Bosanski Arapski Konj pod svojim imenom ulazi i na međunarodnu scenu, dok iz Udruženja poručuju da ovo predstavlja početak nove faze u očuvanju i promociji ove pasmine.