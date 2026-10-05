Bosna preokretom do pobjede nad Slobodom

Kuglaši Slobode poraženi su u Visokom od domaće Bosne rezultatom 5:3, u susretu 2. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

U izuzetno uzbudljivoj utakmici i rezultatskoj klackalici, Sloboda je nakon drugog bloka imala prednost od 3:1, ali i dalje zaostatak od 30 čunjeva.

Prvi blok završen je neriješenim rezultatom. Vila Mulo bio je bolji od Emira Lukhodžića, dok je Nermin Kasumović donio bod Slobodi. Bosna je, međutim, imala prednost od 60 čunjeva.

U drugom bloku Sloboda je napravila preokret. Dragan Vukelić, najbolji pojedinac tuzlanske ekipe, oborio je 584 čunja i savladao Dženana Ganića, dok je Mirza Nezirović bio bolji od kombinacije K. Nurudinović/Lukhodžić. Sloboda je tako povela 3:1.

U posljednjem bloku za Slobodu su nastupili Mirsad i Samir Jogunčić, dok su za Bosnu igrali Haris Nurudinović i Abas Avdagić. Tuzlanski tim bio je blizu pobjede, ali je u samoj završnici uslijedio veliki pad.

Sloboda je u posljednjih deset hitaca napravila čak deset promašaja, što su domaći iskoristili i preokretom stigli do pobjede 5:3 i prvih bodova u sezoni.

U narednom kolu Sloboda će na domaćem terenu dočekati ekipu Tomislava.