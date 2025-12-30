Božićno-novogodišnji turnir u odbojci 25. put održan u Tuzli

Božićno-novogodišnji turnir u odbojci po 25. put je održan u subotu, 20. decembra 2025. godine, u Univerzitetskoj dvorani Tuzla, a organizatori su nakon zaprimljenih žalbi i odluke registracione komisije turnira objavili i zvanične rezultate takmičenja za mlađe djevojčice do 14 godina.

Domaćin i tehnički organizator Božićno-novogodišnjeg turnira u odbojci bio je Ženski odbojkaški klub Jedinstvo, dok su pokrovitelji ovog sportskog događaja bili Grad Tuzla i Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo za kulturu, sport i mlade. Suorganizaciju turnira potpisuju Univerzitet u Tuzli i Odbojkaški savez FBiH sa sjedištem u Tuzli.

Turnir je organiziran povodom božićnih i novogodišnjih praznika, a u Tuzli je nastupilo više od 70 mladih odbojkašica iz četiri kluba sa područja Tuzlanskog kantona. Učešće su ranije najavili i klubovi iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, među njima ŽOK Čapljina i OK Smeč DN Brčko, ali zbog objektivnih razloga nisu doputovali na turnir.

Organizator je za sve učesnice obezbijedio majice različitih boja po ekipama, božićno-novogodišnje paketiće, vodu, hranu, sudije, pehare, medalje, diplome i zahvalnice, čime su, kako navode iz kluba domaćina, stvoreni svi uslovi za kvalitetnu i sigurnu realizaciju turnira.

Nakon odigranih utakmica i naknadnih žalbi, registraciona komisija turnira donijela je odluku o konačnom poretku. Ekipa ŽOK Smeč Lukavac zauzela je prvo mjesto, drugo mjesto pripalo je ŽOK Tuzla, trećeplasirani je bio OK Srebrenik, dok je četvrto mjesto osvojio domaćin turnira ŽOK Jedinstvo Tuzla.

Utakmice su donijele mnogo borbenosti i sportskog duha, a posebno se izdvajaju pobjede Smeča iz Lukavca protiv Srebrenika i Tuzle, kao i trijumf Tuzle nad Jedinstvom u prvoj fazi turnira, što je dodatno zakomplikovalo konačni plasman i dovelo do žalbenog postupka.

Na kraju Božićno-novogodišnjeg turnira u odbojci svim učesnicama uručeni su praznični paketići i majice sa logom Grada Tuzla i Vlade Tuzlanskog kantona, dok su za prva tri mjesta dodijeljeni pehari i medalje, uz diplome i zahvalnice klubovima.

Predsjednik Ženskog odbojkaškog kluba Jedinstvo Tuzla, Tihomir Pavličević, zahvalio se svim učesnicima, institucijama i partnerima koji su podržali ovaj jubilarni turnir, ističući da je cilj manifestacije prije svega promocija sporta, zajedništva i prazničnog duha među najmlađim sportistkinjama.