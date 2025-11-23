Brčko: Sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, izbori teku bez problema

Svih 126 biračkih mjesta u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine jutros su otvorena na vrijeme, potvrdili su iz Izborne komisije Brčko distrikta BiH. Građani Distrikta koji imaju državljanstvo Republike Srpske danas učestvuju u vanrednim izborima za predsjednika RS, a pravo glasa ima više od 30.520 registrovanih birača.

Članica Izborne komisije, Ljiljana Orendi, saopštila je da do sada nisu zabilježene nepravilnosti niti tehničke poteškoće, te da izborni proces protiče uredno i bez bilo kakvih zastoja.

Birališta ostaju otvorena do 19 sati, nakon čega počinje brojanje glasova.

Na ovim izborima, za razliku od proteklih lokalnih izbora, ne koristi se elektronsko glasanje niti elektronska provjera identiteta birača. Cijeli postupak provodi se u standardnoj, papirnoj formi.

Iz Izborne komisije pozvali su građane da iskoriste svoje biračko pravo i time doprinesu regularnosti i transparentnosti izbornog procesa.

