SOS Dječija sela u BiH i NGO Marathon udružili su snage pod sloganom „Briga za djecu je maraton! Budi Kum porodica“. Ova saradnja nosi snažnu poruku zajedništva jer naša srca imaju veliki kapacitet – i za trku ali i za ljubav prema djeci, jer djeca od ljubavi rastu.

Udruženje NGO Marathon, koje je već prepoznato po svom filantropskom djelovanju i društvenoj odgovornosti, a od ove godine postaje prijatelj i podrška SOS Dječijim selima u BiH. Partnerstvom šaljemo jasnu poruku briga za djecu bez roditeljskog staranja nije samo individualna obaveza, već kolektivna misija u kojoj svako od nas može imati ulogu.

Jedna od ključnih prilika da zajedno pokažemo solidarnost i podršku jeste predstojeći Sarajevo polumaraton, koji organizuje NGO Marathon. Ovaj sportsko-humanitarni događaj okuplja trkače i prijatelje sporta iz cijelog svijeta, a od ove godine nosi i dodatnu vrijednost, a to je podrška SOS Dječijim selima u BiH.

Rok za registraciju učešća na utrkama i uplatu je 15.09.2025. godine, a prijave se vrše putem zvanične stranice: sarajevomarathon.ba

Ovo partnerstvo simbolizuje ideju da svaki pretrčani kilometar, svaka podrška, svaka donacija i svaka podijeljena informacija o ovom projektu imaju značaj. Dijeljenjem ove poruke i poziva “Postani Kum“ https://sos-ds.ba/maraton/ , doprinosite širenju svijesti i jačanju podrške djeci kojoj je najpotrebnija ljubav i sigurnost.

Jer, baš kao i u maratonu najvažnije je da zajedno istrajemo.