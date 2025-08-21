Bubreg za stan zvuči kao duhovita dosjetka, ali kada par iz Dubrovnika u oglasu napiše da grad vole više od vlastitih bubrega, šala prerasta u ozbiljnu poruku. Njihov zahtjev za dugoročni najam stana, uz ironiju da bi ga možda mogli platiti samo prodajom organa, privukao je pažnju javnosti jer se već godinama u regiji govori da je stanovanje postalo luksuz, a ne osnovna potreba.

Bubreg za stan: Kad humor postane ogledalo društva

Oglas je bio napisan laganim tonom, s napomenama da par ne puši, da su uredni i da im je parking važan. No ono što je privuklo pažnju je rečenica o bubregu, jer su cijene nekretnina u Dubrovniku, Sarajevu i Tuzli već odavno dosegle nivoe na kojima je teško razlikovati ironiju od stvarnosti.

Stan kao luksuz u Sarajevu i Tuzli

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna cijena prodatih novih stanova u Sarajevu u prvom kvartalu 2025. iznosila je 3 528 KM/m², dok je u posljednjem kvartalu 2024. bila 3 694 KM/m². Na papiru je to službeni prosjek, ali realna slika pokazuje značajno više iznose: u centru Sarajeva novogradnja se plaća 5 000 do 6 000 KM/m².

Ni starogradnja nije mnogo povoljnija. Stanovi u zgradama iz 70-ih i 80-ih, čak i oni koji traže ozbiljna renoviranja, kreću se od 3 000 do 4 000 KM/m², što jasno pokazuje da ni starija gradnja ne donosi olakšanje kupcima.

U Tuzli je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2024. prosječna cijena prodatih stanova iznosila 1 972,50 KM/m². To je službeni podatak, ali u praksi je situacija drukčija. Noviji stanovi u užem centru Tuzle prodaju se i za 4 000 KM/m², dok se u starijim zgradama cijene kreću od 2 000 do 2 500 KM/m², uz nužna ulaganja u renoviranje.

Cijene preko granica: Zagreb i Beograd ne zaostaju

Regionalni pregled pokazuje da BiH nije izuzetak. U Zagrebu, prema podacima oglasnika, prosječna tražena cijena u prvoj polovini 2025. iznosila je 3 166 €/m², uz rast od 16% u odnosu na prošlu godinu. U centralnim gradskim četvrtima, poput Donjeg i Gornjeg grada, cijene dosežu 5 500 €/m², dok luksuzne nekretnine idu i više.

U Beogradu, prema portalu 4zida.rs, prosječna oglašena cijena kvadrata u prvom kvartalu 2025. bila je 2 990 €/m², što je rast od 9,4% u odnosu na 2024. godinu. U elitnim naseljima poput Savskog venca ili luksuznim projektima kao što je „Beograd na vodi“, kvadrat dostiže 4 000 do 10 000 €, dok su prosječne cijene u prigradskim naseljima znatno niže.

Pokušaji vlasti da omoguće krov nad glavom

U BiH se problem cijena pokušava ublažiti kroz programe subvencija i povoljnijih kredita. Vlada Federacije BiH je 2025. osigurala 20 miliona KM u Union banci za stambene kredite mladima, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,99% i dodatne olakšice po rođenju djeteta.

Tuzlanski kanton već godinama subvencionira kamate na stambene kredite mladih. Samo 2024. godine tu pomoć je koristilo 82 korisnika kroz fond od 210 000 KM, a do sada je ukupno 447 mladih iskoristilo ovu mjeru. U 2025. predviđeno je novih 300 000 KM za subvencije kamata.

Grad Tuzla je raspisao poseban javni poziv – ove godine planirano je 150 000 KM za subvencije kamata, s maksimalnim iznosom do 3 000 KM po korisniku, namijenjen mladima do 35 godina s prebivalištem u gradu najmanje tri godine.

Ni Kanton Sarajevo nije ostao po strani – ranije je nudio subvencije do 10 000 KM mladima za kupovinu prvog stana, no i uz tu pomoć kvadrat u Sarajevu ostaje nedostižan za većinu mladih porodica.

Generacija koja za krov razmišlja o prodaji bubrega

Oglas iz Dubrovnika postao je više od anegdote. On je simbol generacije koja za sopstveni dom mora ulaziti u dugoročne kredite, plaćati stanove po nerealnim cijenama ili ostajati u roditeljskim kućama. Dok se na papiru bilježe prosjeci statističkih zavoda, realna tržišna cijena pokazuje da je „bubreg za stan“ sve češće ne šala, nego surova stvarnost.

