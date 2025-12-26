Budžet FBiH za 2026. godinu mogao bi se naći pred zastupnicima već sredinom januara, a prema riječima predsjedavajućeg Predstavničkog doma Federalnog parlamenta Dragana Miokovića, nema očekivanja da će biti potrebna odluka o privremenom finansiranju. Kako je naveo, plan je da budžet FBiH bude prva tačka dnevnog reda januarske sjednice, nakon što ga Vlada Federacije BiH uputi u parlamentarnu proceduru.

Mioković ističe da je sjednica zakazana za kraj decembra otkazana upravo kako bi se sačekao dolazak budžeta FBiH, jer smatra da je on osnova za donošenje svih drugih važnih zakona. Prema njegovim najavama, zastupnicima će biti ostavljeno najmanje 15 dana za amandmansko djelovanje, što je, kako kaže, minimum parlamentarne odgovornosti.

Ukoliko oba doma Parlamenta FBiH usvoje budžet FBiH do kraja januara, Federacija neće ući u novu godinu s privremenim finansiranjem. Mioković navodi da će u budžetu za 2026. biti potrebno osigurati dodatna sredstva zbog planiranog rasta penzija od oko 17 posto, što će zahtijevati gotovo milijardu KM više, od čega je oko 500 miliona izazovno obezbijediti.

Budžet FBiH će se razmatrati zajedno sa zakonima o PIO/MIO i fiskalizaciji, a Mioković očekuje da će ovaj paket biti usvojen početkom 2026. godine, čime bi se, prema njegovim riječima, osigurala finansijska stabilnost Federacije BiH