Budžet institucija BiH 2025 pred poslanicima, neizvjesno usvajanje u hitnoj proceduri

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, vrijedan oko 1,5 milijardi KM.

Dokument je uputilo Predsjedništvo BiH, a predviđa povećanje plata za oko 20.000 zaposlenih u državnim institucijama s najnižim primanjima, uključujući Graničnu policiju i Oružane snage BiH.

Pored toga, planirana su dodatna sredstva za odbranu, servisiranje međunarodnih obaveza te finansiranje sedam državnih kulturnih institucija. U prijedlogu se navodi i 22 miliona KM za BHRT, više od 51 milion KM za plate u Oružanim snagama i Graničnoj policiji, te skoro osam miliona KM za kulturu.

Opozicione stranke iz Republike Srpske – SDS, PDP i Za pravdu i red – najavile su da neće podržati usvajanje budžeta u hitnoj proceduri. Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Darko Babalj (SDS) poručio je da budžet jeste potreban, posebno zbog povećanja plata, ali da opozicija ne može glasati za dokument bez detaljne analize i amandmana.

Sličan stav iznio je i poslanik PDP-a Branislav Borenović, koji je ocijenio da je riječ o „ogromnom i loše strukturiranom budžetu“, dok je Nenad Grković iz stranke Za pravdu i red kritikovao vladajuću većinu jer opozicija nije uključena u razgovore.

Budžet je Predsjedništvo BiH usvojilo 19. augusta, nakon što je odbilo prijedlog Ministarstva finansija koje je ranije pokušalo dio sredstava usmjeriti za izmirenje entitetskog duga RS u slučaju „Viaduct“.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma Denis Zvizdić naglašava da su primjedbe opozicije na hitnu proceduru opravdane, ali da je od ključne važnosti da BiH dobije budžet. „On se tiče više od 20.000 ljudi i stabilnog rada institucija“, kazao je Zvizdić.

S druge strane, lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je srpske poslanike da odbiju budžet, navodeći da se radi o dokumentu „mimo Ustava i zakona“, posebno kada je riječ o finansiranju kulture i povećanju sredstava za odbranu.

Ishod današnje sjednice ostaje neizvjestan. Ukoliko ne dobije podršku u hitnoj proceduri, budžet će ići u redovnu, što bi moglo značiti novo odgađanje. Od početka godine državne institucije posluju kroz privremeno finansiranje.