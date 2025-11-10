Butmir zamijenili dvoranom, bh. fudbaleri treniraju u zatvorenom

„A“ reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se danas na Ilidži i počeli pripreme za utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sa Rumunijom i Austrijom.

Zbog loših vremenskih uslova koji su prouzrokovali neuslovnost terena u Trening centru FK Sarajevo u Butmiru, trening je održan u dvorani hotela „Malak“ u Sarajevu.

Selektoru Sergeju Barbarezu na okupljanju su se odazvali svi pozvani igrači, osim Adriana Leona Barišića, koji će zbog povrede propustiti novembarske aktivnosti nacionalnog tima.