Caffe Scala u Tuzli priredio zimsku bajku za svoje posjetioce

Caffe Scala u Tuzli, koji se nalazi u Turalibegovoj ulici, u neposrednoj blizini Turalibegove džamije, ovih dana zasjao je u posebnom prazničnom ruhu. Poznato okupljalište Tuzlaka priredilo je pravu zimsku bajku za svoje posjetioce, pretvarajući ovaj dio grada u mjesto ispunjeno svjetlom, toplinom i prazničnim duhom.

Mnoštvo zimskih i novogodišnjih ukrasa, pažljivo raspoređenih lampica i detalja, daje Caffe Scali poseban vizuelni identitet i stvara ugođaj koji privlači poglede prolaznika, ali i zadržava goste koji žele osjetiti duh zime i predstojećih praznika. Svaki kutak kafića odiše prazničnom atmosferom, čineći ga idealnim mjestom za predah, druženje i uživanje u zimskim danima

Caffe Scala je godinama prepoznat kao jedno od omiljenih mjesta susreta u Tuzli. Praznična dekoracija daje dodatnu toplinu ovom prostoru i doprinosi općem zimskom ambijentu grada.

U galeriji fotografija donosimo dio atmosfere iz Caffe Scalle, gdje zimska bajka već traje i gdje su posjetioci dobili priliku da u srcu Tuzle uživaju u prazničnom ugođaju koji podsjeća da su zimski i novogodišnji dani pred vratima.