Čavalić podnosi krivičnu prijavu zbog dionice Tuzla – Sarajevo

Ali Huremović
Saopštenje zastupnika u Parlamentu Federacije BiH Admira Čavalića, objavljeno večeras na njegovom Facebook profilu, prenosimo u cjelosti, nakon što je najavio podnošenje krivične prijave zbog, kako navodi, ozbiljnih propusta u izgradnji, održavanju i nadzoru nad dijelom magistralnog puta Tuzla – Sarajevo.

Prošle godine i godinu prije, podsjeća Čavalić, upućivana su zastupnička pitanja i inicijative. U aprilu ove godine ponovo je poslao pitanje, potom još nekoliko urgencija i inicijativa. U junu se dogodila nesreća u kojoj je poginula jedna osoba, a tada je, kako kaže, na sjednici Parlamenta FBiH otvoreno prozvao nadležne. Sve to, naglašava, trebalo je biti dovoljno da se, kako se izrazio, “opametimo”.

Dodaje da se ništa nije promijenilo, te da su reagovanja ostala neuvjerljiva. “Evo ga večeras – propast institucija. Padaju betonski blokovi. Katastrofa”, napisao je.

Ističe da građani Tuzle odavno više nemaju strpljenja, posebno kada je riječ o federalnoj cestogradnji, te da je zbog svega odlučio podnijeti krivičnu prijavu u vezi s izgradnjom, održavanjem i nadzorom nad pomenutom dionicom puta.

Navodi da “nema više pardona po ovom pitanju”, te se pita dokle će nadležni ignorisati stanje u kojem, kako tvrdi, građani svakodnevno rizikuju živote.

Čavalić najavljuje da će tužiteljstvu dostaviti krivičnu prijavu koja, prema njegovim riječima, obuhvata više osnova iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, među kojima su nepropisno izvođenje građevinskih radova, nesavjestan nadzor nad javnim prometom, nesavjestan rad u službi, zloupotreba položaja i ugrožavanje javnog prometa opasnom radnjom.

Poručuje da je vrijeme da “odgovaraju tužiocima, ako već ne žele građanima koji svaki dan prolaze ovom dionicom i izlažu se riziku”.

U nastavku prenosimo njegovo saopštenje u cjelosti:

Prošle godine i godine prije zastupnička pitanja i inicijative. April ove godine, pitanje, pa opet par pitanja, inicijative, pa juni nesreća, poginula jedna osoba. Prozivka na sjednici Parlamenta FBiH. Valjda dovoljno da se opametimo? Nije.
Opet urgencija, pitanje – zašto, kako, kada? Neuvjerljivo sve. Evo ga večeras – propast institucija. Padaju betonski blokovi. Katastrofa!
Mi iz Tuzle smo davno izgubili strpljenje i bilo kakvo ustezanje po pitanju federalne cestogradnje. Tako da sutra šaljem krivičnu prijavu u vezi izgradnje, održavanja i nadzora nad ovim dijelom puta Tuzla – Sarajevo.
Nema više pardona po ovom pitanju. Pa ljudi dragi, šta je ovo???
Neka tužiteljstvo, POSKOK radi svoj posao. Ja šaljem krivičnu prijavu po brojnim osnovama Krivičnog zakona:
Član 326.
Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova
Član 335.
Nesavjestan nadzor nad javnim prometom
Član 387.
Nesavjestan rad u službi
Član 383.
Zloupotreba položaja ili ovlašćenja
Član 334.
Ugrožavanje javnog prometa opasnom radnjom
Pa gospodo, tužiocima odgovarajte – ako već nećete građanima koji svaki dan rizikuju vlastite živote vožnjom na ovoj dionici.

