Čavalić podnosi krivičnu prijavu zbog dionice Tuzla – Sarajevo

Saopštenje zastupnika u Parlamentu Federacije BiH Admira Čavalića, objavljeno večeras na njegovom Facebook profilu, prenosimo u cjelosti, nakon što je najavio podnošenje krivične prijave zbog, kako navodi, ozbiljnih propusta u izgradnji, održavanju i nadzoru nad dijelom magistralnog puta Tuzla – Sarajevo.

Prošle godine i godinu prije, podsjeća Čavalić, upućivana su zastupnička pitanja i inicijative. U aprilu ove godine ponovo je poslao pitanje, potom još nekoliko urgencija i inicijativa. U junu se dogodila nesreća u kojoj je poginula jedna osoba, a tada je, kako kaže, na sjednici Parlamenta FBiH otvoreno prozvao nadležne. Sve to, naglašava, trebalo je biti dovoljno da se, kako se izrazio, “opametimo”.

Dodaje da se ništa nije promijenilo, te da su reagovanja ostala neuvjerljiva. “Evo ga večeras – propast institucija. Padaju betonski blokovi. Katastrofa”, napisao je.

Ističe da građani Tuzle odavno više nemaju strpljenja, posebno kada je riječ o federalnoj cestogradnji, te da je zbog svega odlučio podnijeti krivičnu prijavu u vezi s izgradnjom, održavanjem i nadzorom nad pomenutom dionicom puta.

Navodi da “nema više pardona po ovom pitanju”, te se pita dokle će nadležni ignorisati stanje u kojem, kako tvrdi, građani svakodnevno rizikuju živote.

Čavalić najavljuje da će tužiteljstvu dostaviti krivičnu prijavu koja, prema njegovim riječima, obuhvata više osnova iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, među kojima su nepropisno izvođenje građevinskih radova, nesavjestan nadzor nad javnim prometom, nesavjestan rad u službi, zloupotreba položaja i ugrožavanje javnog prometa opasnom radnjom.

Poručuje da je vrijeme da “odgovaraju tužiocima, ako već ne žele građanima koji svaki dan prolaze ovom dionicom i izlažu se riziku”.

U nastavku prenosimo njegovo saopštenje u cjelosti: