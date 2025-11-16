Centalno grijanje Tuzla, najnovije informacije

Centalno grijanje Tuzla saopštilo je upravo da su tehničke poteškoće u radu postrojenja proizvođača toplotne energije – JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „TE Tuzla“ – otklonjene, čime su se stekli uslovi za redovnu isporuku toplotne energije prema gradu Tuzla i naselju Šićki Brod.

U toku je normalizacija isporuke toplotne energije na cijelom području snabdijevanja. Sve ekipe „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla nalaze se na terenu kako bi se osiguralo uspostavljanje punog režima rada sistema daljinskog grijanja grada Tuzle.

Obustava isporuke trajala je od ranih jutarnjih sati u subotu, 15.11.2025. godine, do kasnih večernjih sati u nedjelju, 16.11.2025. godine. Na osnovu utvrđene procedure obračuna i obaveza propisanih Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla će izvršiti umanjenje „dana grijanja“, odnosno broja dana koji predstavljaju osnovicu obračuna po m² za mjesec novembar.