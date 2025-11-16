Centralno grijanje Tuzla: Prekid isporuke toplote ostaje na snazi

Zbog tehničkih poteškoća u postrojenjima proizvođača toplotne energije, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „TE Tuzla“, na području Tuzle i naselja Šićki Brod i dalje nema uslova za distribuciju i isporuku toplote, saopćeno je iz preduzeća „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla.

„Zbog problema u radu postrojenja proizvođača toplotne energije – JP ‘Elektroprivreda BiH’ d.d. Sarajevo, Podružnica ‘TE Tuzla’ – još uvijek ne postoje zadovoljavajući parametri za distribuciju i isporuku toplotne energije“, navedeno je u saopćenju.

Potvrđuju da prekid isporuke toplote ostaje na snazi.

„Zbog navedenih okolnosti, prekid u isporuci toplotne energije za grad Tuzla i naselje Šićki Brod i dalje traje. “Centralno grijanje” d.d. Tuzla je u kontinuiranoj komunikaciji s proizvođačem te prati dinamiku otklanjanja tehničkih poteškoća, o čemu će korisnici biti pravovremeno informisani“, poručuju.

Na kraju su se zahvalili korisnicima na strpljenju i razumijevanju.