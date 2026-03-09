Cijena nafte vrtoglavo skočila, od sutra se očekuju nova poskupljenja goriva

Cijena nafte na svjetskim tržištima jutros je naglo porasla, što već izaziva reakcije na energetskim tržištima i najave novih poskupljenja goriva. Brent nafta jutros je dostigla cijenu od oko 107 dolara po barelu, što predstavlja rast od gotovo 16 posto u vrlo kratkom periodu.

Nagli skok cijena dogodio se nakon snažnog rasta tokom posljednjih sati trgovanja, kada je tržište reagovalo na nove geopolitičke napetosti i poremećaje u snabdijevanju energentima. Grafikon kretanja pokazuje da je cijena brenta prije samo nekoliko dana bila ispod 90 dolara, dok je tokom noći došlo do naglog skoka koji je probio granicu od 100 dolara.

Rast cijena sirove nafte gotovo uvijek se vrlo brzo prelijeva na maloprodajne cijene goriva. Prema informacijama iz sektora trgovine naftnim derivatima, nove cijene goriva na benzinskim pumpama mogle bi biti formirane već od sutra, a očekuje se povećanje cijena benzina i dizela.

Koliko će poskupljenje iznositi zavisit će od daljeg kretanja cijena nafte na berzama tokom dana, ali trgovci upozoravaju da bi vozači već u narednim danima mogli osjetiti značajan rast cijena na pumpama.

U Bosni i Hercegovini cijene goriva tradicionalno prate kretanja na svjetskom tržištu nafte, uz određeno vremensko kašnjenje, pa svaki veći rast cijena na berzama gotovo uvijek znači i skuplje gorivo na domaćem tržištu.