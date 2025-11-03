Cijena Nutelle mogla bi porasti zbog problema s turskim lješnjacima

Tursko tržište lješnjaka našlo se u ozbiljnoj krizi nakon što je italijanski proizvođač Nutelle – Ferrero privremeno obustavio otkup, zbog smanjenih zaliha i rekordnog rasta cijena uzrokovanih lošim vremenskim prilikama i napadima štetočina.

Prema pisanju Financial Timesa, mraz i štetnici su ove godine značajno umanjili turski prinos lješnjaka. Zemlja, koja inače proizvodi između 600.000 i 700.000 tona godišnje, odnosno gotovo dvije trećine svjetske proizvodnje, ove godine bi mogla pasti ispod 500.000 tona, a neki procjenjuju da stvarni prinos neće preći ni 300.000 tona.

Predsjednik zadruge Ulubey FISKOBIRLIK, Cemil Temiz, ističe da su troškovi proizvodnje i gubici izuzetno visoki, dok je cijena oljuštenih lješnjaka udvostručena – s 9.000 na 18.000 dolara po toni od jula, navodi londonski dobavljač CH Hacking & Sons.

Ferrero čeka stabilizaciju tržišta

Mnogi mali proizvođači u Turskoj trenutno zadržavaju svoje zalihe, odbijajući Ferrerove otkupne cijene koje smatraju preniskima. Istovremeno, Ferrero odgađa kupovinu i čeka stabilizaciju tržišta.

Šef Ferrerovog odjela za nabavku lješnjaka, Marco Botta, situaciju je usporedio s Beketovim djelom U očekivanju Godoa, rekavši da su “postali Godo za kraljeve lješnjaka u Turskoj”.

Botta je potvrdio da Ferrero trenutno nabraja lješnjake iz Čilea i SAD-a, gdje je kompanija prethodnih godina povećala kapacitete proizvodnje. Iako je otkup privremeno obustavljen, Ferrero, tvrdi Botta, ostaje posvećen dugoročnoj saradnji s Turskom, čak i bez formalnih ugovora s Turskim zavodom za žitarice (TMO).

Reakcije proizvođača i izvoznika

Farmer iz Ordua, Saadettin Irmakci, kaže da mu je prinos pao s 1,5 tona na svega 30 kilograma, ocjenjujući rast cijena kao „nužan i pravedan“. „Na Crnom moru ribari zarade za dan ono što mi zaradimo za godinu“, izjavio je.

Izvozni direktor kompanije Poyraz Fındık, Bakici, upozorava da raste strah od gubitka tržišta: „Čile agresivno širi proizvodnju i planira doseći 200.000 tona u narednih 5 do 10 godina.“

Dodaje da su visoki troškovi rada dodatno smanjili konkurentnost Turske: „Lješnjaci su poput janjetine među orašastim plodovima – vrhunskog kvaliteta i bogatog ukusa, ali Turska nikada nije izgradila prepoznatljiv brend i predugo je bila podizvođač Evrope.“

Strukturni problemi i globalni rizici

Prema analizi Financial Timesa, Turska ostaje prvenstveno izvoznik sirovog materijala. Iako država putem TMO-a garantuje otkupne cijene, one su i dalje niže od tržišnih, što obeshrabruje proizvođače.

Analitičari upozoravaju da bi zastoj između Ferrera i turskih dobavljača mogao dovesti do rasta globalnih cijena Nutelle.

Ferrero nije komentarisao moguće promjene cijena, ali je potvrdio da bi prekidi u lancu snabdijevanja mogli uticati na buduće planove proizvodnje.