CIK BiH dobija novac za prijevremene izbore za predsjednika RS

Zamjenik ministra finansija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović preuzeo je iz kabineta ministra Srđana Amidžića službeni pečat, čime je omogućeno osiguravanje sredstava Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) za organizaciju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, prenose mediji.

Nakon što je Sud BiH presudom oduzeo mandat Miloradu Dodiku, izbori za novu funkciju predsjednika RS zakazani su za 23. novembar 2025. godine.

Hasanović je jučer ovjerio Instrukciju o dodatnim sredstvima u iznosu od 6,4 miliona maraka, namijenjenim za provođenje izbornog procesa. Ministar Amidžić prethodnih dana nije dolazio na posao i odbijao je potpisati dokument, dok je pečat bio zaključan u njegovom kabinetu.

Centralna izborna komisija uskoro bi trebala održati novu sjednicu na kojoj će odrediti rokove i plan pripreme izbornog materijala.