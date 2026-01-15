CIK BiH još nije dobio sredstva za prijevremene izbore u entitetu RS

Istekao je zakonski rok u kojem je Ministarstvo finansija i trezora BiH trebalo obezbijediti 600.000 KM za organizaciju ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

S obzirom na nametnute odluke visokog predstavnika, prema kojima odluku o isplati može potpisati i zamjenik ministra ukoliko to ne učini ministar, očekuje se da bi već danas takav akt mogao potpisati Muhamed Hasanović, zamjenik ministra finansija i trezora.

Hasanović je i ranije, nakon što ministar Srđan Amidžić nije postupio po zahtjevu Centralne izborne komisije BiH, potpisao odluku kojom su osigurana sredstva za prijevremene izbore.

CIK je odluku o raspisivanju ponovljenih prijevremenih izbora donio posljednjeg dana prošle godine. Izborni zakon BiH predviđa da Ministarstvo finansija i trezora ima 15 dana da osigura sredstva, a taj rok ističe danas.

Podsjetimo, nakon što je Milorad Dodik, tadašnji predsjednik Republike Srpske, osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija, CIK mu je oduzeo mandat. Potom su raspisani prijevremeni izbori, održani 23. novembra, na kojima su kao najistaknutiji kandidati bili Siniša Karan (SNSD) i Branko Blanuša (SDS). CIK je naknadno utvrdio da je Karan pobijedio sa oko 9.500 glasova razlike, ali odluka nije postala konačna jer je, nakon žalbi političkih subjekata, naloženo ponavljanje glasanja na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica.

Pravo glasa na ponovljenom glasanju imaće oko 85.000 građana. Najviše nepravilnosti evidentirano je u Zvorniku, gdje će se izbori ponoviti na 53 biračka mjesta i gdje pravo glasa ima 35.533 birača. U Doboju su izbori poništeni na 31 biračkom mjestu, uz 17.764 birača, dok su u Laktašima poništeni na 24 biračka mjesta, gdje će glasati više od 17.000 građana.

Najčešće utvrđene nepravilnosti odnose se na glasanje bez važećih ličnih dokumenata, a slučajevi će biti upućeni Tužilaštvu BiH na postupanje.

Ponovljeni izbori biće održani 8. februara, u terminu od 7 do 19 sati, na istim lokacijama kao i 23. novembra 2025. Glasanje će se provesti na osnovu istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska i istih kandidatskih lista, uz mogućnost izmjene lokacije pojedinog biračkog mjesta, uz saglasnost CIK-a, najkasnije sedam dana prije održavanja izbora, ukoliko se postojeća lokacija iz objektivnih razloga više ne može koristiti.