Civilna zaštita TK: Vatrogasci gasili požare na više lokacija

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 198,13 metara nadmorske visine, dok je tačka preljeva na koti od 200 metara. U odnosu na mjerenje prije 24 sata, vodostaj je viši za dva centimetra, potvrđeno je u redovnom izvještaju nadležnih službi.

Prema dostupnim podacima, ispust vode kroz temeljne otvore trenutno iznosi 3,18 kubnih metara u sekundi.

„Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 198,13 mnm., dok je tačka preljeva 200 mnm. U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 2 cm, a ispust kroz temeljne otvore iznosi 3,18 m3/s“, navedeno je u izvještaju.

Istovremeno, prema informacijama operativnih centara civilne zaštite s područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice su u protekla 24 sata imale više intervencija, uključujući i četiri požara.

„Na području Grada Tuzla, u ulici Ive Andrića u mjesnoj zajednici Batva, gorjelo je smeće, dok je na području Grada Živinice, u naselju Dubrave, gorjela divlja deponija smeća. U općini Banovići, u naselju Borovac, na privatnom stambenom objektu gorio je dimnjak, a na području općine Kalesija, u naselju Vukovije Donje, došlo je do požara elektroinstalacija, odnosno razvodne ploče“, navodi se u izvještaju civilne zaštite.

Dodaje se da su svi požari blagovremeno lokalizirani i ugašeni, te da nije bilo prijavljenih povrijeđenih osoba.

