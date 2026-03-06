Dodjeljenja priznanja povodom Dana civilne zaštite – zaštite i spašavanja BiH

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine organiziralo je svečanost povodom 1. ožujka – Dana civilne zaštite – zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine i Međunarodnog dana civilne zaštite, te dodjelu priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama za poseban doprinos u oblasti zaštite i spašavanja.

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak istaknuo je da je ovo prilika da se podsjeti na značaj sustava zaštite i spašavanja u suvremenom društvu. Dodao je kako u vremenu sve učestalijih prirodnih i drugih nesreća prevencija, spremnost i brz, koordiniran odgovor postaju temelj sigurnosti svake države i svakog građanina.

„Naš cilj je izgradnja sustava koji je u stanju odgovoriti na suvremene izazove i zaštititi živote i materijalna dobra. Solidarnost, koordinacija i uzajamna podrška predstavljaju ključ uspješnog odgovora na nesreće koje ne poznaju granice. Istovremeno, svjesni smo da pred nama stoje novi izazovi – od klimatskih promjena do složenih sigurnosnih rizika – koji zahtijevaju dodatna ulaganja u prevenciju, edukaciju i međusobnu suradnju svih razina vlasti i operativnih struktura“, istaknuo je Bošnjak.

Tom prilikom izrazio je zahvalnost pripadnicima civilne zaštite i drugim službama koje svojim profesionalizmom, hrabrošću i predanošću svakodnevno doprinose sigurnosti građana Bosne i Hercegovine.

Tokom svečanosti prikazana su tri veoma emotivna videa. Prvi govori o Lejli Zalihić, koja je tokom katastrofalnih poplava u Buturović Polju preplivala tri kilometra kroz bujicu kako bi spasila svoju 13-godišnju kćerku. Drugi video prikazuje Ermina Begovića iz Gorske službe spašavanja Jablanica, koji je spasio dječaka zatrpanog tokom poplava u Donjoj Jablanici. Treći video posvećen je pripadnicima gorskih službi spašavanja Istočno Sarajevo i Kantona Sarajevo, koji su učestvovali u zajedničkoj akciji spašavanja putnika nakon saobraćajne nesreće na Lapišnici kod Sarajeva.

Svi oni su ujedno i dobitnici pohvala za iskazanu hrabrost. Pohvale su dobili i Žarko Šobot, Nenad Ikonić i Jagoš Čomara iz Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ), Slaven Perić, Mehmed Prelić i Rajko Brković iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), brigadir Alem Kaplan iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine te Marinko Viljušić iz Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Pohvale su dobili i Federalna specijalizirana jedinica za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES) – EOD tim i Spasilački klub „Wolf“.

Dobitnici zahvalnica su ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza, načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine generalpukovnik Gojko Knežević, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić, pomoćnik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Dženan Redžo, generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine Namik Hodžić i Ivana Kozina iz Saveza društava psihologa Bosne i Hercegovine.

Zahvalnice su dobili i međunarodni partneri i institucije: ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Julian Reilly, ambasador Slovačke Republike Roman Hloben, ambasador Republike Francuske François Delmas, ambasador Japana Aiki Toshihiro, ambasador Švicarske Gabriel Derighetti, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Rumunije Raed Arafat, potpukovnici Alin Mihail Mituca i Vlad Pop te kapetan Fabrice Gruter iz EUFOR-a, Nick Almstaedt iz NATO Štaba Sarajevo, glavni tehnički savjetnik NFFIS projekta Yuta Morikawa, predstavnik UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Marc Lucet, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije Luka Čaušić, šefica Službe za međunarodne odnose i upravljanje projektima civilne zaštite Republike Hrvatske Arabela Vahtarić, generalni direktor GOPA PACE Vincent Curie i regionalni stručni konsultant u oblasti zaštite i spašavanja Sergej Anagnosti.

Zahvalnice institucijama i organizacijama dobili su Humanitarno udruženje građana „Oplemeni srce“ i Humanitarna organizacija Pomozi.ba.