Civilna zaštita: Vodostaj Modraca u porastu, više intervencija vatrogasaca

Prema izvještaju Kantonalnog štaba civilne zaštite TK zabilježen je blagi rast vodostaja na akumulaciji Modrac i niz intervencija profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.

Prema mjerenjima sa HMS Bukovčić u Tuzli, temperatura zraka iznosila je 5 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost 87 posto, dok je atmosferski pritisak bio 991 hektopaskal.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 199,80 metara nadmorske visine, dok je tačka preljeva na 200 metara. U odnosu na prethodno mjerenje nivo je viši za tri centimetra. Ispust kroz temeljne otvore trenutno iznosi 4,99 metara kubnih u sekundi.

Na području Grada Tuzla Profesionalna vatrogasna jedinica imala je tri intervencije. U naselju Kozlovac gorjelo je nisko rastinje, u ulici Gine Herman zapaljen je otpad u kontejneru za kabasti otpad, dok je u ulici Amelije Lebeničnik intervenisano zbog požara dimnjaka na porodičnoj kući.

Vatrogasci u Živinicama gasili su dimnjak u porodičnoj kući u MZ Podgajevi, dok je u MZ Centar došlo do požara otpada u kontejneru.

U Gračanici je evidentiran šumski požar u MZ Pribava, gdje su dva vatrogasca sa jednim vozilom intervenisala na terenu.

Na području Lukavca zabilježena su dva požara, u Babicama je gorjelo nisko rastinje, dok je u Mosorovcu gorio dimnjak na porodičnoj kući.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Teočak intervenisalo je u naselju Omerovići, gdje je vatra zahvatila oko pola hektara niskog rastinja. U gašenju su učestvovala četiri vatrogasca sa jednim vozilom.

