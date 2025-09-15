CPR Tuzla: Uskoro besplatni časovi plesa za djecu predškolskog uzrasta

Centar za ples i rekreaciju je tokom svog dosadašnjeg postojanja i rada, u okviru različitih projekata, održao niz besplatnih radionica za sve uzraste. Novu plesnu sezonu, osim svoje bogate ponude plesnih programa za sve generacije, odlučili su započeti otvaranjem vrata svojih prostorija i za one najmlađe.

S tim u vezi, na obostrano zadovoljstvo, nedavno je potpisan sporazum o saradnji između Centra za ples i rekreaciju Tuzla i Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla.

-Radi se o besplatnim radionicama plesa za predškolski uzrast. Ovo je prvi projekat ovakve vrste, a namjera je uključiti što veći broj djece predškolskog uzrasta. Naši instruktori su iskusni plesači, djeci će pružiti sve potrebne savjete, te će uz njihovu pomoć brzo savladati prve plesne korake, a obećavamo i dobru zabavu, riječi su Alana Alagića iz Centra za ples i rekreaciju.

Ove plesne radionice su, prema njegovim riječima, pažljivo osmišljene i prilagođene ovom uzrastu, sa posebnim akcentom na razvoj motoričkih sposobnosti, koordinacije i ritma. Zadovoljstvo zbog pomenutog zajedničkog projekta ne kriju ni u JU „Naše dijete“ Tuzla.

-Radujemo se ovoj zajedničkoj saradnji. Višestruki su benefiti, ali poseban značaj ovog projekta ogleda u podizanju svijesti o važnosti redovne fizičke aktivnosti i jačanju samopouzdanja kod djece, kaže Anesa Mešanović, direktorica JU „Naše dijete“ Tuzla, napominjujući i ovom prilikom da su djeca igru zamijenila virtualnom komunikacijom, te je ovo dobra prilika i za jačanje timskog duha kod djece.

Osim radionica za mališane, u okviru navedenog sporazuma dogovoreni su i časovi plesa za sve zainteresovane uposlenike JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla, podsjećaju u Centru za ples i rekreaciju Tuzla.

-Ove plesne radionice za djecu, ali i zaposlene u JU „Nsše dijete“, samo su početak planirane saradnje. Radujemo se svim zajedničkim projektima koji slijede, poručuje Alagić.

Planirane radionice plesa održavat će se u prostorijama Centra za ples i rekreaciju. Zainteresirani roditelji sve potrebne informacije mogu dobiti u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazaovanje „Naše dijete“ Tuzla i Centru za ples i rekreaciju Tuzla. Iskoristite ovu priliku i prijavite svoje mališane na besplatne časove plesa.