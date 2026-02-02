Crocs i Lego predstavili neobične klompe u obliku Lego kockice

Crocs i Lego udružili su se u novom zajedničkom projektu i predstavili neobičan model obuće pod nazivom LEGO Brick Clog, pravougaone klompe inspirisane izgledom Lego kockice, koje su već privukle veliku pažnju na društvenim mrežama.

Dvije kompanije najavile su i dugoročno globalno partnerstvo usmjereno na promociju kreativnosti, boja i individualnog izražavanja, a prvi proizvod iz te saradnje donosi prepoznatljivu Crocs siluetu u potpuno novom, jarko crvenom Lego izdanju koje imitira oblik građevinske kockice.

Riječ je o ograničenoj seriji koja u prodaju stiže 16. februara, po cijeni od 150 dolara. Uz svaki par dolazi i Lego minifigurica s četiri para minijaturnih Crocs klompi, namijenjena kolekcionarima i ljubiteljima brenda.

Iz Crocsa poručuju da je saradnja s Lego Grupom prirodan spoj zbog zajedničkog naglaska na mašti i kreativnosti, te ističu da je novi model osmišljen kao iskorak iz uobičajenih okvira dizajna.

Prvi poznati javni nastup u ovim klompama zabilježen je na Sedmici mode u Parizu, gdje ih je nosio muzičar Tommy Cash u kombinaciji s odijelom ukrašenim Lego motivima.

Model je izrađen od iste lagane gumene pjene kao i standardne Crocs klompe, dok je đon oblikovan tako da podsjeća na donju stranu Lego kockice.