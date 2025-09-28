Crveni martini bube preplavile stanove: Evo da li su opasne

Crveni martini bube posljednjih dana prave pravu najezdu u stanovima i kućama, a građani širom Bosne i Hercegovine prijavljuju da im ove insekte pronalaze na zidovima, prozorima i balkonima. Riječ je o vrsti koja se u narodu naziva i „azijska bubamara“ ili „harmonija axyridis“, a porijeklom je iz istočne Azije. U Evropu i kod nas došla je kao biološka zaštita u poljoprivredi jer se hrani biljnim vašima, ali zbog nekontroliranog širenja postala je invazivna vrsta.

Za razliku od klasičnih crvenih bubamara s tačkicama, martini bube često su crvenkaste, narandžaste ili čak žućkaste boje, a na leđima mogu imati veliki broj tačkica ili ih uopće nemati. Ono što zabrinjava građane jeste njihova brojnost i navika da ulijeću u stanove tražeći zaklon pred promjenom vremena.

Stručnjaci naglašavaju da crveni martini nisu opasni po zdravlje ljudi, iako mogu izazvati blage alergijske reakcije kod osjetljivih osoba ako dođu u dodir s kožom ili sluznicom. Ne prenose bolesti, ali ostavljaju neugodan miris kada ih se zdrobi, pa se preporučuje uklanjanje metlom, usisivačem ili lagano izbacivanje kroz prozor, bez gnječenja.

U prirodi njihova prisutnost ima i korisnu stranu, jer uništavaju štetne insekte na biljkama, ali u zatvorenim prostorima znaju biti naporni i neprijatni. Biolozi poručuju da nema razloga za paniku, već da se prozori i vrata dodatno zaštite mrežicama kako bi se spriječio njihov ulazak u domove.