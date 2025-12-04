Da li imate poslovnog supružnika? Evo šta zapravo znači ova sve češća pojava na poslu

Edina Rizvić Aščić
Da li imate poslovnog supružnika, evo šta zapravo znači ova sve češća pojava na poslu
Foto: Pexels/ Ilustracija

Većina ljudi provodi veliki dio dana na poslu, pa nije iznenađujuće što s vremenom nastaju snažne veze među kolegama.

Ponekad ta povezanost preraste u odnos koji se često opisuje kao poslovni supružnik, izraz koji označava blisku, ali isključivo platonsku vezu s osobom kojoj vjerujete i na koju se svakodnevno oslanjate.

Osoba s kojom dijelite povjerenje

Takva vrsta povezanosti može učiniti radnu svakodnevicu lakšom, doprinijeti mentalnom zdravlju i stvoriti osjećaj podrške, ali istovremeno otvara pitanje kako ovakav odnos utiče na privatni život te kako ga doživljavaju ostali u radnom okruženju.

Stručnjaci za međuljudske odnose kažu da je riječ o kolegi s kojim dijelite povjerenje, razumijevanje i ritam radnog dana. To je osoba s kojom često komunicirate, smijete se, savjetujete i prolazite kroz stresne situacije, odnos koji podsjeća na partnerstvo, ali bez romantičnih emocija i bez prelaska profesionalnih granica.

Uprkos tome što naziv nosi rodnu konotaciju, poslovni supružnik može biti bilo ko, bez obzira na spol i strukturu odnosa. Bitna je dinamika koja se zasniva na podršci i međusobnom poštovanju, a ne na stereotipnom poimanju muško ženskih uloga.

Kako prepoznati poslovnog supružnika

Ako primijetite da s određenom osobom svakodnevno razgovarate čak i kad za to nema potrebe, da se spontano oslanjate jedno na drugo, dijelite pauze i lako prepoznajete kad onom drugom treba pomoć, postoji mogućnost da ste razvili upravo ovakav odnos.

Kolege često primijete bliskost prije vas samih, a i činjenica da vam ta osoba nedostaje kada nije na poslu može biti jedan od znakova. U takvim odnosima prirodno nastaju interne šale, nenametljiva podrška i osjećaj sigurnosti.

I dok brojne prednosti uključuju lakše nošenje sa stresom, bolju komunikaciju i smanjen rizik od sagorijevanja, stručnjaci podsjećaju na važnost održavanja profesionalnosti.

Ovakav odnos ne bi trebao utjecati na radne obaveze niti stvarati zatvorene krugove u kolektivu. Poželjno je njegovati i druge odnose u timu kako bi atmosfera ostala zdrava i otvorena.

Ako se u nekom trenutku pojavi potreba za distancom, iskren razgovor i poštovanje granica pomažu da se zadrži kvalitet i integritet odnosa.

 

