Da li imate poslovnog supružnika? Evo šta zapravo znači ova sve češća pojava na poslu

Većina ljudi provodi veliki dio dana na poslu, pa nije iznenađujuće što s vremenom nastaju snažne veze među kolegama.

Ponekad ta povezanost preraste u odnos koji se često opisuje kao poslovni supružnik, izraz koji označava blisku, ali isključivo platonsku vezu s osobom kojoj vjerujete i na koju se svakodnevno oslanjate.

Osoba s kojom dijelite povjerenje

Takva vrsta povezanosti može učiniti radnu svakodnevicu lakšom, doprinijeti mentalnom zdravlju i stvoriti osjećaj podrške, ali istovremeno otvara pitanje kako ovakav odnos utiče na privatni život te kako ga doživljavaju ostali u radnom okruženju.

Stručnjaci za međuljudske odnose kažu da je riječ o kolegi s kojim dijelite povjerenje, razumijevanje i ritam radnog dana. To je osoba s kojom često komunicirate, smijete se, savjetujete i prolazite kroz stresne situacije, odnos koji podsjeća na partnerstvo, ali bez romantičnih emocija i bez prelaska profesionalnih granica.

Uprkos tome što naziv nosi rodnu konotaciju, poslovni supružnik može biti bilo ko, bez obzira na spol i strukturu odnosa. Bitna je dinamika koja se zasniva na podršci i međusobnom poštovanju, a ne na stereotipnom poimanju muško ženskih uloga.

Kako prepoznati poslovnog supružnika

Ako primijetite da s određenom osobom svakodnevno razgovarate čak i kad za to nema potrebe, da se spontano oslanjate jedno na drugo, dijelite pauze i lako prepoznajete kad onom drugom treba pomoć, postoji mogućnost da ste razvili upravo ovakav odnos.

Kolege često primijete bliskost prije vas samih, a i činjenica da vam ta osoba nedostaje kada nije na poslu može biti jedan od znakova. U takvim odnosima prirodno nastaju interne šale, nenametljiva podrška i osjećaj sigurnosti.

I dok brojne prednosti uključuju lakše nošenje sa stresom, bolju komunikaciju i smanjen rizik od sagorijevanja, stručnjaci podsjećaju na važnost održavanja profesionalnosti.

Ovakav odnos ne bi trebao utjecati na radne obaveze niti stvarati zatvorene krugove u kolektivu. Poželjno je njegovati i druge odnose u timu kako bi atmosfera ostala zdrava i otvorena.

Ako se u nekom trenutku pojavi potreba za distancom, iskren razgovor i poštovanje granica pomažu da se zadrži kvalitet i integritet odnosa.