Prilika za posao u Njemačkoj: Agencija Eggert Kleffmann & Partner GmbH stiže u Tuzlu

Prilika za posao u Njemačkoj, fokus na kandidatima sa Balkana

Njemačka agencija za posredovanje u zapošljavanju medicinskog kadra Eggert Kleffmann & Partner GmbH, sa sjedištem u Windhagenu, ovog proljeća održat će poseban informativni događaj u Tuzli namijenjen zdravstvenim profesionalcima iz Bosne i Hercegovine i regije. Nakon nekoliko stotina uspješno realizovanih posredovanja širom svijeta kroz projekat „Hello Nurse“, kompanija želi dodatno ojačati saradnju s kandidatima sa Balkana.

Podrška kandidatima od prvog kontakta do priznanja diplome

EK-Partner već godinama povezuje medicinske sestre i tehničare, OTA/ATA asistente, radiološke stručnjake i druge zdravstvene profesije s bolnicama i klinikama širom Njemačke. Proces zapošljavanja temelji se na individualnom pristupu, kvalitetnoj integraciji i razvoju jezičkih kompetencija.

Posebno je važno da kandidati tokom čitavog procesa imaju potpuno besplatnu podršku, sve do trenutka kada ostvare puno priznanje diplome i započnu rad kod njemačkog poslodavca.

Dio tima agencije dolazi iz Bosne i Hercegovine, što dodatno olakšava komunikaciju, a svi zainteresovani mogu dobiti informacije, savjete i podršku na jeziku koji im je najbliži.

Savjetodavni projekti u zdravstvenim ustanovama

Pored zapošljavanja, agencija aktivno učestvuje u savjetodavnim projektima u bolnicama. Fokus je na unapređenju organizacije posla u situacijama manjka kadra, planiranju fleksibilnih timova te rasterećenju osoblja, čime se doprinosi stabilnijem i efikasnijem radu ustanova.

Proljetni događaj u Tuzli

Predstojeći događaj u Tuzli biće prilika za sve zainteresovane da se direktno upoznaju s procesom zapošljavanja u njemačkom zdravstvenom sistemu, te da ostvare prvi kontakt sa stručnim timom agencije.

Tačan datum i lokacija biće objavljeni naknadno, na portalu rtvslon i web stranici i društvenim mrežama Agencije.

Više informacija

Web: www.ekpartner.de, www.hello-nurse.de

Kontakt osobe: +49 175 7875792 (WhatsApp/Viber) – Sinalda Slijepčević [email protected]

+49 160 90222739 – Zlatan Slijepčević

[email protected]