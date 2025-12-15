Prilika za posao u Njemačkoj: Agencija Eggert Kleffmann & Partner GmbH stiže u Tuzlu

Prilika za posao u Njemačkoj, fokus na kandidatima sa Balkana
Njemačka agencija za posredovanje u zapošljavanju medicinskog kadra Eggert Kleffmann & Partner GmbH, sa sjedištem u Windhagenu, ovog proljeća održat će poseban informativni događaj u Tuzli namijenjen zdravstvenim profesionalcima iz Bosne i Hercegovine i regije. Nakon nekoliko stotina uspješno realizovanih posredovanja širom svijeta kroz projekat „Hello Nurse“, kompanija želi dodatno ojačati saradnju s kandidatima sa Balkana.
Podrška kandidatima od prvog kontakta do priznanja diplome
EK-Partner već godinama povezuje medicinske sestre i tehničare, OTA/ATA asistente, radiološke stručnjake i druge zdravstvene profesije s bolnicama i klinikama širom Njemačke. Proces zapošljavanja temelji se na individualnom pristupu, kvalitetnoj integraciji i razvoju jezičkih kompetencija.
Posebno je važno da kandidati tokom čitavog procesa imaju potpuno besplatnu podršku, sve do trenutka kada ostvare puno priznanje diplome i započnu rad kod njemačkog poslodavca.
Dio tima agencije dolazi iz Bosne i Hercegovine, što dodatno olakšava komunikaciju, a svi zainteresovani mogu dobiti informacije, savjete i podršku na jeziku koji im je najbliži.
Savjetodavni projekti u zdravstvenim ustanovama
Pored zapošljavanja, agencija aktivno učestvuje u savjetodavnim projektima u bolnicama. Fokus je na unapređenju organizacije posla u situacijama manjka kadra, planiranju fleksibilnih timova te rasterećenju osoblja, čime se doprinosi stabilnijem i efikasnijem radu ustanova.
Proljetni događaj u Tuzli
Predstojeći događaj u Tuzli biće prilika za sve zainteresovane da se direktno upoznaju s procesom zapošljavanja u njemačkom zdravstvenom sistemu, te da ostvare prvi kontakt sa stručnim timom agencije.
Tačan datum i lokacija biće objavljeni naknadno, na portalu rtvslon i web stranici i društvenim mrežama Agencije.
Više informacija
Web: www.ekpartner.de, www.hello-nurse.de
Kontakt osobe: +49 175 7875792 (WhatsApp/Viber) – Sinalda Slijepčević [email protected]
+49 160 90222739 – Zlatan Slijepčević
[email protected]