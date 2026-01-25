Pet super plaćenih poslova u Njemačkoj za koje se uvijek traži radna snaga

RTV SLON
Radnik na građevini/rast izvoza/ 80 posto radnika u BiH razmislja o otkazu/ Nzadovoljstvo radnika, uvoz, izvoz
Ilustracija

Nedostatak radne snage u Njemačkoj ne vidi se samo u slabije plaćenim sektorima. Njemački mediji izdvajaju i zanimanja koja nude solidne ili čak visoke godišnje zarade, ali ih mnogi i dalje zaobilaze zbog težih uslova rada, emotivnog opterećenja, pritiska ili imidža posla.

Mesar

Rad s mesom i fizički zahtjevan tempo odvraćaju dio ljudi, iako se u ovom poslu navodi potencijal zarade do oko 49.400 eura godišnje.

Pogrebnik

Svakodnevni kontakt sa smrću i emotivni teret razlog su zbog kojih je posao često nepoželjan, iako se spominje zarada do oko 43.900 eura godišnje, posebno u manjim pogrebnim firmama ili kod samozaposlenih.

TV planer

Posao planiranja i organizacije televizijskog programa nosi visok pritisak i neizvjesnost industrije, ali se za ovu vrstu pozicija navode godišnje zarade i oko 78.000 eura.

Odvoz smeća

Iako je riječ o poslu bez kojeg gradovi ne funkcionišu, negativan imidž i fizički zahtjevi često ga čine nepopularnim. U tekstovima se navode zarade oko 39.600 eura godišnje za radnike, a znatno više za rukovodeće pozicije, prenosi Fenixmagazin.

Svećenstvo

Riječ je o pozivu koji se obično bira iz uvjerenja, uz stabilna primanja, ali zbog načina života i odgovornosti mnogima nije privlačan.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Merz upozorio: “Novi svijet je izgrađen na nasilju, novcu i sili”

Magazin

Dobro plaćeni poslovi bez fakulteta: Karijere koje donose i stotine hiljada...

Vijesti

Državljanin BiH mjesečno prima 14.600 KM socijalne pomoći u Njemačkoj

PROMO

Prilika za posao u Njemačkoj: Agencija Eggert Kleffmann & Partner GmbH...

BiH

Važno obavještenje za bh. radnike iz Njemačke: Bez ovih dokumenata nema...

Vijesti

Sve veća potražnja za dodatnim poslovima u BiH

Magazin

Objavljen jelovnik Josipa Broza za jedan dan: Evo kako je izgledala njegova dijeta

Magazin

Ravan stomak nakon 40-e? Ovih nekoliko namirnica pomažu u tome

Magazin

Evo kako da uklonite kamenac iz kuhala uz jednostavan trik

Istaknuto

MUP TK: Uhapšeno 14 osoba nakon tučnjave kod Aerodroma Tuzla

Magazin

Naučnici tvrde: Najbolje piće za hidrataciju nije voda

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]