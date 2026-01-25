Pet super plaćenih poslova u Njemačkoj za koje se uvijek traži radna snaga

Nedostatak radne snage u Njemačkoj ne vidi se samo u slabije plaćenim sektorima. Njemački mediji izdvajaju i zanimanja koja nude solidne ili čak visoke godišnje zarade, ali ih mnogi i dalje zaobilaze zbog težih uslova rada, emotivnog opterećenja, pritiska ili imidža posla.

Mesar

Rad s mesom i fizički zahtjevan tempo odvraćaju dio ljudi, iako se u ovom poslu navodi potencijal zarade do oko 49.400 eura godišnje.

Pogrebnik

Svakodnevni kontakt sa smrću i emotivni teret razlog su zbog kojih je posao često nepoželjan, iako se spominje zarada do oko 43.900 eura godišnje, posebno u manjim pogrebnim firmama ili kod samozaposlenih.

TV planer

Posao planiranja i organizacije televizijskog programa nosi visok pritisak i neizvjesnost industrije, ali se za ovu vrstu pozicija navode godišnje zarade i oko 78.000 eura.

Odvoz smeća

Iako je riječ o poslu bez kojeg gradovi ne funkcionišu, negativan imidž i fizički zahtjevi često ga čine nepopularnim. U tekstovima se navode zarade oko 39.600 eura godišnje za radnike, a znatno više za rukovodeće pozicije, prenosi Fenixmagazin.

Svećenstvo

Riječ je o pozivu koji se obično bira iz uvjerenja, uz stabilna primanja, ali zbog načina života i odgovornosti mnogima nije privlačan.