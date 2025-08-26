Da li je zadaća urađena, status koji je zapalio društvene mreže

Da li je zadaća urađena, pitanje koje se još nije ni vratilo u naše živote, a već nas je sve nasmijalo do suza zahvaljujući jednom statusu koji je zapalio društvene mreže.

“Ne bih da širim paniku, ali da li ste svjesni da ćete za 7 dana svako veče pitati: Da li je zadaća urađena?” – jedan običan status koji je u nekoliko dana postao sve, samo ne običan. Svi koji imaju djecu školskog uzrasta prepoznali su se u toj rečenici, podijelili je, dodali svoje komentare i, smijali se iz srca.

I tu leži ljepota Balkana, u sposobnosti da i od stresnih momenata pravimo humor. U trenutku kad se bliži povratak u školske klupe, kada se kupuju pernice, torbe, patike i svjeske, roditelji su uspjeli da sve to pretvore u šalu. Jer, šta drugo nego šalom dočekati novu sezonu večernjih podsjetnika, preklinjanja i “samo još pet minuta”.

Ova poruka, satkana od istine i duhovitosti, proširila se kao požar. Dijelili su je i majke i očevi, i oni koji se tek pripremaju za prve školske dane, ali i oni koji već godinama znaju kako izgleda ta borba sa domaćim zadacima. I svima je zajedničko jedno, smijeh i osjećaj da nisu sami.

Na Balkanu se, kao i uvijek, sve lakše prebrodi kad se nasmijemo. Bilo da se radi o ozbiljnim temama, porodičnim izazovima ili kraju raspusta, humor ne izostaje. I zato će se i ove godine, baš kao i svake prethodne, pitanje da li je zadaća urađena čuti širom stanova, ali ovaj put, s osmijehom.