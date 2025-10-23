Dan kruha u KŠC Tuzla: Učenici pokazali humanost i zajedništvo

Mirisi kiflica, kolača, mafina i drugih peciva danas su se osjetili u čitavom Katoličkom školskom centru Tuzla. Učenici su zajedno sa roditeljima pripremili razne pecive, kiflice, mafine i kuglice, koje su potom izložili na školskom štandu u okviru manifestacije Dan kruha.

„Ja sam sa svojom obitelji pripremala oblatne i kuglice, a danas obilježavam ovaj dan kako bi pokazali šta smo sve napravili i kakve nam sve plodove priroda daje“, kazala je Lena Sofia Kotorić, učenica petog razreda KŠC Sveti Franjo Tuzla.

U manifestaciji Dan kruha učestvovali su svi učenici od prvog do devetog razreda. Posebno su sretni što kroz ovu manifestaciju mogu pokazati humanost prema drugima.

„Zadovoljstvo nam je prodavati jer znamo da ćemo usrećiti drugu djecu. Ja se osjećam ispunjeno što mogu da pomognem nekome drugom“, rekla je Amra Hurić, učenica devetog razreda KŠC Sveti Franjo Tuzla.

U okviru obilježavanja organizovano je i takmičenje u pisanju pjesama, a tema je bila upravo kruh. Učenici su kroz stihove pokazali koliko im znače plodovi od kojih se ova namirnica pravi.

„Između ostalog imali smo takmičenje u pisanju pjesama o kruhu. I ja sam napisao jednu pjesmu o kruhu, njegovoj važnosti u našim životima, plodovima od kojih pravimo kruh i o zajedništvu koje nas spaja baš dok konzumiramo domaći kruh“, rekao je Adijan Žunić, učenik devetog razreda KŠC Sveti Franjo Tuzla.

Sva prikupljena sredstva ove godine usmjerena su za učenike u potrebi, a tradicionalni fokus ostaje na dijeljenju kruha i važnosti humanih vrijednosti.

„Svi naši učenici od prvog do devetog razreda, dakle njih petstotina, aktivno se udjeluje u pripremi ovoga dana kruha zajedno sa svojim roditeljima, tako da je naša škola i prije današnjeg dana i današnje izložbe imala pripremne aktivnosti, radionice… Ova naša izložba je humanitarnog karaktera, sve što prikupimo dakle odlazi kao i svake godine u humanitarne svrhe, a ove godine smo namijenili da to bude učenicima u potrebi“, rekla je Žana Altumbabić, direktorica Osnovne škole Sveti Franjo Tuzla.

Ovaj dan još jednom je potvrdio da zajednički trud i pažnja prema drugima stvaraju radost i osjećaj ispunjenosti među učenicima.