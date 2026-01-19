Danas je plavi ponedjeljak: Zašto ga zovu “najdepresivnijim” danom u godini?

Plavi ponedjeljak, poznat kao Blue Monday, često se naziva “najdepresivnijim” danom u godini i vezuje se za treći ponedjeljak u januaru, kada se, prema popularnom tumačenju, pojačano osjeti postpraznično “spuštanje” raspoloženja. Ipak, važno je naglasiti da ovaj pojam nema naučno utemeljenje i da je nastao kao dio marketinške kampanje.

Termin je 2005. godine osmislio britanski psiholog Cliff Arnall, a kasnije je u javnosti zaživjela ideja da baš treći ponedjeljak u januaru predstavlja najteži dan u godini. Iako se “Plavi ponedjeljak” ne zasniva na kliničkim podacima, razočarenje, umor i pad motivacije koje ljudi često osjećaju nakon praznika mogu biti vrlo stvarni.

Ljekarka Christine Crawford navela je da kraj prazničnog perioda, povratak radnim obavezama i hladno vrijeme kod mnogih stvaraju osjećaj da se “nema čemu radovati” u narednim sedmicama, uz dodatni pritisak koji donose troškovi iz decembra. Kako je objasnila, ljudi često u januaru počnu sagledavati potrošnju iz prethodnog mjeseca kroz bankovne izvode, pa se uz povratak na posao pojavljuje i veća finansijska briga.

Dodatni razlog lošijeg raspoloženja može biti i osjećaj krivice zbog neispunjenih novogodišnjih odluka, kada planovi o promjenama u januaru ostanu samo obećanja. Crawford savjetuje da se u takvom periodu prave kratke pauze od posla kada god je moguće, da se održi kontakt s bliskim osobama i da se u dnevnu rutinu uključi fizička aktivnost, makar kroz šetnju.

Posebno naglašava važnost realnih očekivanja i postepenog građenja novih navika, uz više razumijevanja prema sebi, umjesto pritiska da se sve promijeni odjednom.