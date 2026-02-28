Danas na Tušnju ŽFK Sloboda dočekuje Spartak

RTV SLON
Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju, ŽFK Sloboda dočekuje Spartak 2013
Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju igra se danas, kada će fudbalerke ŽFK Sloboda Tuzla na glavnom terenu Gradski stadion Tušanj dočekati ekipu ŽFK Spartak 2013 Banja Luka. Susret počinje u 13.30 sati i predstavlja prvi takmičarski izazov za tuzlanski tim nakon petnaestodnevnih priprema.

Za domaće igračice ovo će biti i prva ozbiljna provjera pred nastavak sezone. Stručni štab dobit će jasniju sliku o formi ekipe, ali i odgovor na pitanje koliko su zahtjevi sa treninga pretočeni u igru na terenu. Duel protiv rivalki iz Banje Luke dolazi u osjetljivoj fazi priprema i može poslužiti kao važan pokazatelj trenutne snage sastava.

Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju nosi dodatnu težinu jer je riječ o eliminacionoj fazi takmičenja. Gošće u Tuzlu stižu s ambicijom da izbore prolaz dalje, dok će domaći tim pokušati iskoristiti prednost domaćeg terena i podršku s tribina kako bi zadržao kontrolu nad susretom.

Iz kluba su uputili poziv navijačima i simpatizerima da u subotu dođu na Tušanj i pruže podršku ekipi. Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju igra se uz slobodan ulaz, što je prilika da tribine budu ispunjene i da fudbalerke Slobode osjete podršku u važnom susretu.

