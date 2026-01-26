Danas počinje protest prevoznika i blokada graničnih prelaza

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije danas organizuju regionalni protest na teretnim graničnim prijelazima Evropske unije, zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru.

Kako je saopćio Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine, blokade teretnih terminala počet će u 12 sati, a teretni saobraćaj bit će u potpunom zastoju. Iz Konzorcijuma navode da će se nastojati da putnički saobraćaj i vozila hitnih službi ne budu ometani.

Prema podacima prijevoznika, do sada je oko 100 vozača deportovano iz zemalja Evropske unije, dok je 47 ostalo bez posla. Upozoravaju da bi nastavak ovakve prakse mogao izazvati ozbiljne poremećaje u lancima snabdijevanja, koji bi se odrazili na oko 17 miliona stanovnika u regionu.

Konzorcijum logistika BiH zahtijeva hitnu reakciju institucija Bosne i Hercegovine prema Evropskoj komisiji i ambasadama država članica EU, zbog, kako navode, administrativnih ograničenja i zabrana boravka profesionalnih vozača u Šengenu.

„Ne prihvatamo fraze poput praćenja situacije ili složenosti pitanja. Tražimo jasan odgovor – da li prijevoznici iz BiH imaju pravo na rad“, poručuju iz Konzorcijuma, naglašavajući da se deportacije i zabrane moraju odmah zaustaviti ukoliko to pravo postoji.

U saopćenju se podsjeća da drumski transport čini više od 94 posto lanaca snabdijevanja u Bosni i Hercegovini, te da bez domaćih prijevoznika nema stabilnog izvoza, uvoza niti funkcionisanja industrije i tržišta.