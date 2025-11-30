Danas posljednji dan kada radi Kadrina pijaca

RTV SLON
Foto: RTV Slon

Kadrina buvlja pijaca, jedno od najprepoznatljivijih mjesta za trgovinu u Tuzli, danas radi posljednji dan.

Prodavači s kojima smo razgovarali kažu da još uvijek ne znaju gdje će nastaviti raditi, jer zatvaranje pijace mnoge od njih ostavlja bez stalnog prodajnog prostora.

Dio trgovaca najavljuje da će privremeno zakupiti štandove na Hemtovoj pijaci, koja nastavlja s radom. Ipak, neizvjesnost je velika, a mnogi ističu da im preseljenje znači nove troškove i manji promet, s obzirom na to da je Kadrina pijaca godinama bila prometno i ustaljeno mjesto okupljanja kupaca.

Građani Tuzle u velikom broju obilaze pijacu posljednji put, svjesni da se zatvara jedna od najdužih trgovinskih lokacija u gradu.

pročitajte i ovo

Istaknuto

BiH spremna za Srbiju: Ovo su Zmajevi koji večeras izlaze na parket

Istaknuto

Sutra obustava saobraćaja u Džindić mahali

BiH

Pettigrew: Daytonski ustav je umirio nacionalističke ciljeve na štetu ljudskih prava

Sport

Rukometaši Slobode savladali Borac u Mejdanu

Vijesti

Teška saobraćajna nesreća na autoputu u Srbiji: Poginuli beba i muškarac

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]