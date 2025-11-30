Danas posljednji dan kada radi Kadrina pijaca

Kadrina buvlja pijaca, jedno od najprepoznatljivijih mjesta za trgovinu u Tuzli, danas radi posljednji dan.

Prodavači s kojima smo razgovarali kažu da još uvijek ne znaju gdje će nastaviti raditi, jer zatvaranje pijace mnoge od njih ostavlja bez stalnog prodajnog prostora.

Dio trgovaca najavljuje da će privremeno zakupiti štandove na Hemtovoj pijaci, koja nastavlja s radom. Ipak, neizvjesnost je velika, a mnogi ističu da im preseljenje znači nove troškove i manji promet, s obzirom na to da je Kadrina pijaca godinama bila prometno i ustaljeno mjesto okupljanja kupaca.

Građani Tuzle u velikom broju obilaze pijacu posljednji put, svjesni da se zatvara jedna od najdužih trgovinskih lokacija u gradu.