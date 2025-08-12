Kadrina pijaca u Tuzli ostaje, Sud donio privremenu mjeru

Kadrina pijaca u Tuzli, jedno od najpoznatijih mjesta za trgovinu u gradu, za sada neće biti iseljena. Općinski sud u Tuzli donio je privremenu mjeru kojom je zaustavljena odluka o uklanjanju tezgi i zatvaranju pijace, čime je trgovcima omogućeno da nastave raditi.

Vlasnik zemljišta, Medžlis Islamske zajednice Tuzla planirao je od 8. augusta započeti geomehanička ispitivanja tla na parcelama na kojima se nalazi Kadrina pijaca. To bi značilo potpuno iseljenje trgovaca i uklanjanje njihove robe i opreme. Trgovcima je ranije poslat dopis da prostor oslobode do 7. augusta.

Firme “Nargalić Komerc” i “Kadro Nargalić” iz Tuzle, koje su zakupci prostora, uz pravnu pomoć advokata Mirnesa Ajanovića, uputile su prijedlog sudu da se donese privremena mjera kojom bi se spriječilo iseljenje dok traje spor o zakonitosti raskida ugovora o zakupu. Sud je ocijenio da bi hitno iseljenje nanijelo štetu zakupcima i da postoji opasnost izmjene postojećeg stanja prije nego što postupak bude okončan.

Privremenom sudskom mjerom vlasniku zemljišta je zabranjeno da uklanja pokretnu imovinu zakupaca, da vrši građevinske, istražne ili pripremne radove na parcelama, te da na bilo koji način ograničava pristup ili zatvara Kadrinu pijacu dok sud ne donese konačnu odluku.

Ova odluka znači da Kadrina pijaca u Tuzli nastavlja sa radom do daljnjeg, a trgovci mogu bez prekida nastaviti prodaju i druge aktivnosti dok se sudski spor ne završi.