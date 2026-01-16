BOSS: Vlada TK mora isplatiti plate administrativnim radnicima pravosuđa!

Bosanska stranka BOSS saopćila je danas da Vlada Tuzlanskog kantona mora isplatiti plate administrativnim radnicima pravosuđa, upozoravajući da je dostavljanje platnih lista sa iznosom od 0 KM nezakonito i suprotno presudi Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako je navedeno u saopćenju koje potpisuje predsjednik BOSS-a dr. sc. Mirnes Ajanović, Vrhovni sud FBiH je u presudi od 2. oktobra 2025. godine zauzeo jasan stav da se posljedice neriješenih radno pravnih i socijalnih sporova ne mogu prebacivati na teret zaposlenika i sindikata, te da organi vlasti snose odgovornost ukoliko ne obezbijede zakonit i efikasan socijalni dijalog. Sud je, kako se podsjeća, izričito naveo da vlast ne smije primjenjivati represivne mjere prema zaposlenima zbog zakonitog korištenja prava na štrajk.

Iz BOSS-a tvrde da je Vlada Tuzlanskog kantona postupila upravo suprotno toj presudi, primijenivši, kako navode, finansijsku represiju prema administrativnim radnicima koji nisu napustili radna mjesta, uredno su dolazili na posao, obavljali hitne predmete, osiguravali prijem i otpremu pošte, te istovremeno koristili zakonom zaštićeno pravo na štrajk.

U saopćenju se posebno naglašava da se, prema stavu ove stranke, ne radi o apstraktnoj odgovornosti Vlade kao tijela, već o ličnoj odgovornosti premijera i ministara koji su učestvovali u donošenju i provođenju odluke o uskraćivanju plata. BOSS podsjeća da Krivični zakon Federacije BiH uskraćivanje plate zaposlenicima koji rade i zakonito štrajkuju tretira kao povredu prava iz radnog odnosa i krivično djelo.

Bosanska stranka BOSS javno je pozvala Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona da, kako navode, bez odlaganja postupi po službenoj dužnosti, ističući da su činjenice javno poznate, da postoje materijalni dokazi u vidu platnih lista sa iznosom 0 KM, te da je pravni okvir, kao i sudska praksa Vrhovnog suda FBiH, jasna i nedvosmislena.

U saopćenju se dodaje da će, ukoliko Kantonalno tužilaštvo ne reaguje, BOSS podnijeti formalnu krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba, te o nepostupanju Tužilaštva obavijestiti više tužilačke instance i javnost.

Iz ove stranke poručuju da se, kako navode, više ne radi o sindikalnom sporu niti o pitanju budžetske politike, već o testu vladavine prava u Tuzlanskom kantonu i o tome da li zakoni važe jednako za sve, uključujući i nosioce izvršne vlasti.