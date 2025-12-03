Advokat Ajanović tvrdi da je Tužilaštvo TK nezakonito izuzelo opremu novinara Alispahića

Advokat Mirnes Ajanović oglasio se povodom jutrošnjih policijskih aktivnosti koje su provedene po nalogu Tužilaštva TK, tvrdeći da je riječ o nezakonitom postupanju prema novinaru Fatmiru Alispahiću i mjeri koja prelazi okvire dozvoljenog u demokratskom društvu. U reakciji koju je uputio javnosti navodi se da je Tužilaštvo već posjedovalo sve relevantne materijale te da izuzimanje kompletne novinarske opreme predstavlja napad na slobodu medija i pokušaj zastrašivanja.

Saopćenje advokata prenosimo bez uredničkih izmjena:

“Tužilaštvo TK izvršilo nezakonit pritisak na novinara Fatmira Alispahića – potpuno nezakonito izuzeli opremu iako su imali sve informacije potrebne za postupanje

Advokat dr. sc. Mirnes Ajanović obavještava javnost da je Tužilaštvo Tuzlanskog kantona pokrenulo nezakonite i nesrazmjerne mjere protiv novinara Fatmira Alispahića, uključujući pretres i izuzimanje mobitela, računara, pa čak i kamera, te druge opreme potrebne za njegov rad iz privatne kuće i studija „Defter hefte“ — iako je Tužilaštvo već imalo sve informacije i materijale koji su predmet postupka.

Tužilaštvo je raspolagalo videom i svim drugim dostupnim podacima, ali je ipak naređen pretres imovine i dokumentacije novinara, što je zabranjeno domaćim i međunarodnim propisima o novinarstvu koje je Bosna i Hercegovina dužna poštovati.

Dakle, nije postojao nikakav razlog za oduzimanje telefona, računara, kartica, USB memorija, kamera i druge opreme koju novinar koristi za svoj rad. Izuzimanje opreme nema nikakvo pravno opravdanje osim pokušaja ulaska u novinarske izvore i privatne komunikacije, što je strogo zabranjeno propisima.

Oduzimanje cjelokupne elektronske opreme u situaciji kada Tužilaštvo već ima sve što je predmet postupka predstavlja:

– nezakonitu i prekomjernu mjeru,

– napad na slobodu medija,

– pokušaj pristupa novinarskim izvorima,

– pokušaj zastrašivanja novinara,

– kršenje evropskih standarda o zaštiti novinarskih izvora.

Riječ je o najtežoj povredi člana 10 Evropske konvencije i Preporuke Vijeća Evrope R(2000)7. (Goodwin, Telegraaf Media, Sanoma, Roemen and Schmit).

Evropski sud za ljudska prava jasno propisuje da država:

– ne smije oduzimati opremu novinara,

– ne smije ulaziti u njihove komunikacije,

– ne smije pokušavati otkriti izvore informacija,

– ne smije vršiti radnje koje imaju zastrašujući efekat na cijelu profesiju.

U slučaju Alispahića sve ove zabrane su prekršene.

Jasno je da je cilj bio pritisak na novinara i slanje poruke drugim novinarima, posebno zbog činjenice da je Alispahić javno tražio procesuiranje policijskih službenika umiješanih u seksualni skandal sa maloljetnicama.

Ovakve mjere nisu usmjerene na istragu, nego na zastrašivanje novinara i drugih građana koji ne odgovaraju određenim strukturama u sistemu. Ovo je opasna poruka svim novinarima u Bosni i Hercegovini da se zbog profesionalnog rada mogu naći pod udarom represivnog aparata.

U ime novinara Fatmira Alispahića zahtijevam da Tužilaštvo TK:

– hitno vrati svu izuzetu opremu,

– zabrani bilo kakav pristup podacima i komunikacijama novinara,

– pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti za nezakonito postupanje,

– osigura da se ovakve mjere nikada više ne primijene prema novinarima u Bosni i Hercegovini.

Sloboda medija i zaštita novinara temelj su demokratije.

U demokratskoj državi Tužilaštvo ne može zloupotrebljavati ovlasti da bi targetiralo, gušilo ili zastrašivalo novinare. U ovom slučaju prekoračena je svaka granica zakonitosti.

Kantonalno tužilaštvo je upozoreno da bi se u suprotnom radilo o izvršenju krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti od strane postupajućeg tužitelja. U ovom predmetu obaviješteno je i Federalno tužilaštvo – Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala”