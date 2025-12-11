Tuzlanskom muftijstvu odobreno 250 000 KM

Vlada je donijela odluku o produženju važenja Prostornog plana TK za period 2005–2025. do donošenja novog plana za period 2025–2045. Usvojene izmjene plana iz 2021. godine ostaju primjenjive, posebno u pogledu definisanja građevinskog zemljišta.

Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom odobreno je 250.000 KM kao podrška obnovi objekta Podrinjske medrese u Zvorniku.

Izmijenjen je Program “Podrška razvoju Kantona”, čime je ukupni iznos povećan na 677.000 KM radi izmirenja ranijih obaveza.

Program raspodjele kapitalnih izdataka dopunjen je sredstvima u iznosu od 54.900 KM za asfaltiranje dvorišta i parkinga OŠ “Hamdija Kreševljaković” u Gradačcu.

Vlada je prihvatila završni finansijski izvještaj projekta izgradnje Muzičke škole, provedenog u saradnji s UNDP-om.

Donijeta je izmijenjena odluka o subvencioniranju privatnih preduzeća i poduzetnika u oblasti turizma i ugostiteljstva, kojom se uspostavlja jedinstven okvir za podršku pokretanju biznisa.

Odobreno je ustupanje sportske sale Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole Tuzla Hemijskoj školi Tuzla, dok je JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja dobio saglasnost za zapošljavanje stručnih saradnika, medicinskog osoblja i tehničkih službenika na neodređeno vrijeme.