TK i Islamska zajednica zajednički osnivaju naučnoistraživački institut u Tuzli

Premijer Tuzlanskog kantona (TK) Irfan Halilagić i muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, uime Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, potpisali su danas Sporazum o osnivanju Javne ustanove Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli.

Ovaj iskorak predstavlja snažan doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada u oblasti društvenih i humanističkih nauka te potvrđuje opredijeljenost Tuzlanskog kantona i Islamske zajednice ka jačanju institucija znanja, nauke i kulture.

Institut će biti fokusiran na naučnoistraživačku, obrazovnu, izdavačku i savjetodavnu djelatnost, s posebnim naglaskom na proučavanje kulture, religije, tradicije i društvenih procesa u BiH, kao i širem regionalnom i međunarodnom kontekstu.

Posebna pažnja bit će posvećena istraživanju genocida nad Bošnjacima, ratnih zločina i drugih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda.

Premijer Halilagić je kazao da Tuzlanski kanton nastavlja investirati u znanje i razvoj novih institucija koje mogu biti generatori društvenog napretka te da će Institut dati značajne naučne doprinose za razumijevanje savremenih društvenih izazova, ali i očuvanje tradicije i kulturnog identiteta društva.

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović istakao je da Islamska zajednica ovim činom nastavlja svoju dugogodišnju posvećenost razvoju nauke i istraživačkih kapaciteta te da će Institut dodatno osnažiti intelektualnu ulogu Tuzle u zemlji i regionu.

Sporazumom je predviđeno da Skupština TK donese Zakon o osnivanju, nakon čega će biti imenovan privremeni upravni odbor, usvojeni ključni dokumenti i raspisan konkurs za direktora Instituta.

Vlada TK će osiguravati sredstva za rad i materijalne troškove, dok će Rijaset Islamske zajednice obezbijediti prostor, dio sredstava za naučnoistraživački rad i prenijeti intelektualno vlasništvo postojećeg Instituta.

Osnivanjem Javne ustanove stvaraju se pretpostavke za sistemski i dugoročni razvoj naučnoistraživačkog rada u Tuzlanskom kantonu, jačanje saradnje sa domaćim i međunarodnim akademskim zajednicama te unapređenje naučnih standarda kroz interdisciplinarni rad i razmjenu ideja, saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.