Danas se navršava 28 godina od kobnog leta za Srebrenicu i stradanja pilota i tuzlanskih ljekara

U večernjim satima 7. maja 1995. godine sa heliodroma Višća kod Živinica helikopter, u kojem se nalazilo 19 putnika, poletio je za Žepu.

Za Srebrenicu su putovala četiri tuzlanska ljekara, koji su dobrovoljno prihvatili poziv da pomognu narodu Srebrenice: dr. Sead Halilović, dr. Muharem Deljković, dr. Husein Halilović i dr. Dževad Džananović.

Na heliodromu Igrišnik na Žepskoj planini, gdje je vatrama bilo obilježeno mjesto slijetanja, helikopter su čekali komandant 285. brdske brigade Avdo Palić i major Dževa Brgulja, sa grupom boraca.

Međutim, helikopter je pao u blizini mjesta gdje je treba sletjeti. Poginulo je 12 članova posade, među kojima su piloti Džemil Malkić i Enver Čokić, letač tehničar Izet Džambić, ljekari dr. Sead Halilović, dr. Muharem Deljković i dr. Husein Halilović.Život su izgubili i putnici Nurudin Mustafić, Hasan Homarac, Avdo Mirvić, Selman Karić, Sabrija Ćesko i Hasiba Salihović.Teže i lakše su povrijeđeni ostali putnici: Ramiz Bećirović, Ejub Golić, Hamed Malić, Mehmed Malić, Samir Karić, dr. Dževad Džananović, Dževad Džebo, Ramo Čardaković, Numo Krluč i jednogodišnji Emir Salihović.

Nakon pada ovog helikoptera, obustavljen je vazdušni most za Žepu i Srebrenicu, a to se kasnije odrazilo na sudbinu istočnih enklava.Na olupinama helikoptera nisu pronađeni tragovi koji bi ukazali na to da je helikopter srušen vatrenim oružjem.

U izvještaju stoji da je uzrok pada helikoptera neutvrđen.