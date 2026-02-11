Danas se sastaje Skupština povjerilaca o sudbini Koksare Lukavac

U Općinskom sudu u Tuzli danas se održava Skupština povjerilaca Koksare Lukavac u stečaju, na kojoj bi trebalo biti razmatrano dalje vođenje stečajnog postupka, s obzirom na to da do sada nije bilo prijava investitora za zakup imovine ovog preduzeća.

Dosadašnji zakupac najavio je da neće produžiti ugovor, dok je iskazan interes samo za kupovinu pojedinih proizvodnih cjelina unutar kompleksa.

Među zaposlenima vlada uvjerenje da je sve manje izgleda za nastavak rada fabrike, zbog čega radnici svakodnevno napuštaju preduzeće. Predstavnici radnika i inženjerskog kadra upozoravaju da bi masovni odlasci mogli dovesti u pitanje proceduru sigurnog gašenja koksnih peći. Sindikat navodi da je podršku dobijao uglavnom od granskog sindikata hemije i nemetala, dok izostaje šira reakcija sindikalnih struktura na višem nivou.

Iz granskog sindikata poručuju da bi nadležni trebali spriječiti prodaju vrijedne industrijske infrastrukture ispod realne cijene, naglašavajući da su u krugu fabrike već izgrađeni željeznički i putni prilazi te prateći objekti, što imovini daje dodatnu vrijednost, uz zahtjev da se osigura status radnika u eventualnim novim aranžmanima.

Prema podacima iz stečajnog postupka, procijenjena vrijednost Koksare iznosi oko 250 miliona KM, dok priznata dugovanja dostižu približno 550 miliona. Stečajni upravnik navodi da će, ukoliko ne dođe do povoljnije prodaje na tržištu, imovina biti unovčena kroz stečaj u skladu sa zakonskim redoslijedom namirenja, pri čemu kupci dijelova ili cjeline ne preuzimaju stare obaveze, već se dugovi izmiruju iz postignute cijene. Naglašeno je i da radnička potraživanja imaju prioritet te bi mogla biti isplaćena do kraja godine ako u narednom periodu dođe do prodaje dijela postrojenja.