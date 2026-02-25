Nakon gašenja Koksare, gasi se još jedna bh. fabrika

Nedžida Sprečaković
Fotografija: Ilutracija

Nakon gašenja Koksare, gasi se još jedna bh fabrika, ovaj put riječ je o nekadašnjem industrijskom gigantu Unis iz Dervente, čiji bi stečaj uskoro trebao biti i zvanično okončan. Time se zatvara još jedno poglavlje domaće industrije, a stotine radnika ostaju bez stvarne naplate svojih potraživanja.

Stečajni upravnik Unisa Dragan Danilović potvrdio je za Capital da je održana završna dioba za povjerioce općeg isplatnog reda, u koji spada 530 radnika i oko 70 drugih povjerilaca. Priznata potraživanja iznosila su oko 473 miliona KM, dok je za isplatu bilo raspoloživo svega 1,2 miliona KM. To znači da su povjerioci namireni sa tek 0,26 posto priznatih potraživanja.

U praksi to znači da radnici koji potražuju 10.000 ili 15.000 KM mogu očekivati simbolične iznose od deset ili dvadeset maraka. Danilović je naveo da je sredstva za opći isplatni red osigurao prodajom dionica preduzeća i imovine koja nije bila opterećena hipotekama.

Ranije je dio imovine unovčen za 12 miliona KM, od čega su razlučni povjerioci naplatili oko 9,4 miliona KM. Imovinu preduzeća za 12,19 miliona KM još 2023. godine kupio je trgovački lanac Fructa trade, dok je ukupna vrijednost imovine nakon otvaranja stečaja krajem 2019. bila procijenjena na više od 40 miliona KM.

Nakon gašenja Koksare, gasi se još jedna bh fabrika, a sudbina Unisa iz Dervente ostaje još jedan podsjetnik na to koliko su tranzicijski lomovi i dugogodišnje finansijske dubioze ostavili dubok trag na domaću privredu i radnike koji su u tim pogonima proveli decenije rada.

