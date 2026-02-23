Najavljena tematska sjednica Skupštine TK o Koksari Lukavac

Nakon što je jutros započela najzahtjevnija faza gašenja postrojenja u Koksari Lukavac, čime je i formalno okončan proizvodni ciklus u ovom industrijskom pogonu, pitanje odgovornosti i upravljanja državnim kapitalom bit će razmatrano i na kantonalnom nivou.

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, održanom danas, na zahtjev 14 poslanika, utvrđen je termin održavanja 55. tematske sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Sjednica će biti održana u petak, 27. marta 2026. godine, u Plavoj sali BKC-a u Tuzli.

Tema sjednice bit će „Koksara Lukavac: kako je izgubljen državni kapital, a fabrika ugašena? Ko je odgovoran?“, a fokus će biti na okolnostima koje su dovele do gašenja pogona i upravljanju imovinom i kapitalom kompanije.

Od svih nadležnih kantonalnih i federalnih institucija, uključujući vlade, resorna ministarstva, agencije za privatizaciju, pravobranilaštva, kao i Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, zatraženo je da do 16. marta 2026. godine dostave informacije i materijale iz svoje nadležnosti u vezi s poslovanjem i statusom Koksare d.o.o. Lukavac, koji su neophodni za pripremu i održavanje tematske sjednice.