Danas temperature do 33 stepena

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 °C.

Biometeorološka prognoza – Prijepodnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se pod uticajem vrućeg i sparnog vremena, kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu, te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Lošiji san usljed nedostatka svježine u noćnim satima, također bi mogao dodatno kvariti opštu sliku.