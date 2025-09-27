Danas u Tuzli protesti penzionera

RTV SLON
Protest penzionera u Tuzli
Foto: RTV Slon/ Arhiva/ Protesti penzionera

Nova penzionerska stranka (NPUS) Tuzla najavila je proteste penzionera, socijalno ugroženih građana i svih nezadovoljnih stanjem u društvu. Okupljanje je zakazano za danas, s početkom u 11 sati ispred NLB banke u Tuzli.

Nakon okupljanja, učesnici će protestnom šetnjom krenuti prema Trgu slobode, gdje je planirana završna manifestacija.

Iz NPUS-a upozoravaju da novi predloženi Zakon o penzijama nije usklađen s evropskim standardima, te ističu da je cilj protesta skretanje pažnje javnosti i nadležnih institucija na težak položaj penzionera i socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

