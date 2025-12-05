Danas veliki žrijeb grupa za Mundijal 2026, učestvuje rekordnih 48 reprezentacija

Svečanost žrijeba grupa Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine bit će održana u petak u Kennedyjevom Centru u Washingtonu s početkom u 18 sati po našem vremenu, a događaj će obilježiti bogat kulturni program i prisustvo brojnih sportskih i političkih ličnosti.

Dosad logistički najzahtjevnije prvenstvo trajat će od 11. juna do 19. jula naredne godine, a na njemu će učestvovati čak 50 posto više ekipa nego na posljednjem Mundijalu u Kataru 2022., gdje je zbog malih udaljenosti bilo znatno lakše organizovati smještaj, prevoz i ostalu logistiku timova.

Organizatori su potvrdili nastupe Andrea Bocellija, Robbieja Williamsa, Nicole Scherzinger i grupe Village People, dok će program voditi Heidi Klum, Kevin Hart i Danny Ramirez. Američki predsjednik Donald Trump, koji predsjedava centrom od ove godine, imaće jednu od centralnih uloga na događaju.

Na događaj su pozvani i kanadski premijer Mark Carney te meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, a među gostima će biti i sportske legende Tom Brady, Wayne Gretzky i Shaquille O’Neal.

Jedanaest od 16 stadiona Svjetskog prvenstva bit će u SAD-u, tri u Meksiku i dva u Kanadi.

Među reprezentacijama u centru pažnje biće Lionel Messi i Argentina, branilac titule iz Katara, ali i evropski prvaci Španci, petostruki svjetski prvaci Brazilci, te Francuska, Njemačka, Engleska, Portugal, Nizozemska i Belgija. Sva tri domaćina bit će smještena u prvi šešir nosilaca.

Žrijeb će formirati 12 grupa, iz kojih dvije prvoplasirane selekcije idu direktno u osminu finala, a pridružit će im se i osam najboljih trećeplasiranih. Po prvi put će četiri najbolje rangirane reprezentacije – Španija, Argentina, Francuska i Engleska – biti razdvojene sve do eventualnog polufinala.

Još je šest reprezentacija nepoznato – one koje će izboriti plasman kroz dodatne kvalifikacije, a među njima niko od favorita ne bi želio Italiju, ukoliko se ona izbori za plasman iz zahtjevne grupe baraža s Walesom, Bosnom i Hercegovinom i Sjevernom Irskom.

Izabranici Sergeja Barbareza u martu će u gostima igrati prvi meč baraža protiv selekcije Velsa, a ukoliko prođu taj ispit, za plasman na Mundijal igrat će protiv pobjedika meča Italija – Sjeverna Irska.

Otvaranje prvenstva odigraće se na stadionu Azteca u Meksiku, a finale na MetLife stadionu u blizini New Yorka. Ekipe će detaljne termine svojih utakmica dobiti dan nakon izvlačenja grupa.

Šeširi za žrijeb SP-a 2026:

Šešir 1:

SAD, Meksiko, Kanada, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka.

Šešir 2:

Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija.

Šešir 3:

Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika.

Šešir 4:

Jordan, Zelenortska ostrva, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland, pobjednik evropskih baraža A (Wales/BiH – Italija/Sjeverna Irska), pobjednik evropskih baraža B (Ukrajina/Švedska – Poljska/Albanija), pobjednik evropskih baraža C (Slovačka/Kosovo – Turska/Rumunija), pobjednik evropskih baraža D (Češka/ Irska – Sjeverna Makedonija/Danska), pobjednik interkontinentalnih baraža A (Kongo – Nova Kaledonija/Jamajka), pobjednik interkontinentalnih baraža B (Irak – Bolivija/Surinam).