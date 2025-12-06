BiH saznala moguće rivale u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva

Nešto više od pola godine uoči početka Svjetskog prvenstva, na svečanosti u John F. Kennedy Centru u Washingtonu održan je žrijeb grupa za Mundijal 2026. godine.

Ovo izdanje biće prvo u historiji s tri domaćina – Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadom i Meksikom, kao i prvo na kojem će nastupiti čak 48 reprezentacija raspoređenih u 12 grupa po četiri tima.

Žrijeb je vodio legendarni engleski fudbaler Rio Ferdinand, dok su imena reprezentacija izvlačili predstavnici četiri najpopularnija sjevernoamerička sporta: bivša NFL zvijezda Tom Brady, bivši NBA košarkaš Shaquille O'Neal, hokejaška legenda Wayne Gretzky i bejzbol igrač Aaron Judge.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine, ukoliko izbori plasman kroz baraž narednog proljeća, naći će se u grupi B zajedno s Kanadom kao domaćinom, Katarom i Švicarskom.

Branilac titule Argentina smještena je u grupu J, gdje će igrati protiv Alžira, Austrije i Jordana. Hrvatska se nalazi u grupi L, zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

Grupe Svjetskog prvenstva 2026:

Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, evropski baraž (Danska, Sjeverna Makedonija, Češka, Irska)

Grupa B: Kanada, Katar, Švicarska, evropski baraž (Italija, Sjeverna Irska, Vels, Bosna i Hercegovina)

Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, evropski baraž (Turska, Rumunija, Slovačka, Kosovo)

Grupa E: Njemačka, Curaçao, Obala Slonovače, Ekvador

Grupa F: Nizozemska, Japan, Tunis, evropski baraž (Ukrajina, Švedska, Poljska, Albanija)

Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj

Grupa I: Francuska, Senegal, Norveška, interkontinentalni baraž (Irak, Bolivija, Surinam)

Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Grupa K: Portugal, Uzbekistan, Kolumbija, interkontinentalni baraž (DR Kongo, Jamajka, Nova Kaledonija)

Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

U nokaut fazu plasirat će se po dvije prvoplasirane selekcije iz svake grupe, te osam najboljih trećeplasiranih. Turnir će trajati od 8. juna do 19. jula, uz ukupno 104 utakmice koje će se igrati u 16 gradova širom tri domaće zemlje. Finale je zakazano za 19. juli na stadionu MetLife u New Jerseyju, kapaciteta preko 80.000 gledalaca.

Do sada su 42 reprezentacije izborile učešće na završnom turniru, a među debitantima su Uzbekistan, Jordan, Zelenortska Ostrva i Curaçao. Preostalih šest učesnika bit će poznato u martu 2026. godine nakon baraža. Dvanaest evropskih selekcija, uključujući Bosnu i Hercegovinu, borit će se za četiri preostala mjesta, dok će još dvije ekipe izboriti vizu kroz interkontinentalni baraž.