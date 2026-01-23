Darko Rudek kvartet nastupa u BKC Gračanica 12. februara

Darko Rundek je jedan od najznačajnijih kompozitora, pjevača i gitarista, čija karijera traje četiri decenije. Od svevremenskih hitova legedarnog benda „Haustor“, tokom godina karijere nastupao je u različitim muzičkim kombinacijama, istražujući i transformišući i svoj vlastiti muzički izraz. Darko Rundek spada u ikone rok muzike ovog prostora i njegovi nastupi uvijek su poseban muzički ugođaj.

U formi kvarteta nastupa posljednjih nekoliko godina uz muzičku saradnju sa sjajniom ekipom muzičara, koju čine Igor Pavlica (truba), Ana Kovačić (saksofon) i Miro Manojlović (udaraljke).

Ovaj muzički sastav, na čelu sa legendarnim Rundekom, stiže u Gračanicu, gdje će nastupiti na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica, 12. februara.

„Tokom svoje duge i bogate karijere otkrivao sam brojna sjajna mjesta i ljude koji su se radovali mojoj muzici. Gračanica je mjesto koje voli dobru muziku i siguran sam da ćemo zajednički stvoriti sjajnu energiju. Muzičari s kojima dolazim su vrhunski umjetnici i neizmjerno se radujemo susretu s ljudima s kojima dijelimo istu muzičku filozofiju“ – kazao je Darko Rundek, najavljujući nastup Darko Rundek kvarteta u Gračanici.

Doživite muzičku čaroliju koja ne poznaje vrijeme ni granice, a koja će biti pravo osvježenje i doživljaj za pamćenje, jer u pitanju su vrsni muzičari sa posebnim senzibilitetom; spremni su prilagoditi se malom i velikom prostoru, ali uvijek od publike traže da im se prepuste, pažljivo slušajući njihovu koncertnu priču.

Na repertoaru će se naći divne kompozicije novijeg datuma i niz kultnih pjesama bez kojih je muzička pjesmarica ovih prostora, nezamisliva.

Ulaznice za koncert Darko Rundek kvarteta su u prodaji u marketing službi BKC Gračanica, caffeu Times Square 92. u Gračanici, te u sistemu ulaznica.org.