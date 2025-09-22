DF TK traži zvaničan stav SDA TK o dogovorenim mjerama koalicije

Kantonalni odbor Demokratske fronte Tuzlanskog kantona DF na vanrednoj sjednici održanoj 22. septembra 2025. godine razmatrao je aktuelnu političku situaciju i donio nekoliko zaključaka.

Prvi zaključak odnosi se na odnos sa SDA TK, od koje DF traži zvanično očitovanje da li ostaju pri ranije dogovorenim zajedničkim mjerama koje čine osnov koalicije za mandatni period 2022-2026 ili su od njih odustali.

Kako navode iz DF-a, riječ je o mjerama koje su oni predložili, a SDA prihvatila, a koje uključuju nastavak isplate porodiljskih naknada u utvrđenom iznosu, izgradnju centralnog objekta Kampusa Univerziteta u Tuzli, donošenje zakonskih i drugih propisa uz jačanje Ureda za borbu protiv korupcije i relevantnih institucija te kontinuirano ulaganje u opremu i usluge na UKC-u Tuzla, uz podršku svim uposlenima u zdravstvu.

Sjednica DF-a je prekinuta i bit će nastavljena nakon što SDA TK dostavi službeno očitovanje.

Također, DF TK je uputio poziv Vladi Tuzlanskog kantona da nastavi sve započete projekte od interesa za građane u skladu sa zakonom i da javnost redovno i transparentno informiše o dinamici njihove realizacije.